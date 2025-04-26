Доллар США за Трампа упал рекордно со времен президентства Никсона — Finance.ua

Доллар США за Трампа упал рекордно со времен президентства Никсона Сегодня 17:25 — Мир

Доллар США за Трампа упал рекордно со времен президентства Никсона

За первые 100 дней правления Дональда Трампа доллар США продемонстрировал самое глубокое падение со времен президентства Ричарда Никсона.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Почему падение доллара считается аномальным

Индекс доллара США упал примерно на 9% в период между 20 января и 25 апреля 2025 года.

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Хотя традиционно первые 100 дней президентства в США характеризовались укреплением национальной валюты. По крайней мере, последние десятилетия.

Более того, даже при президентстве Никсона в 1973 году, когда США отказались от золотого стандарта и перешли к плавающему курсу валют, доллар меньше упал (-8,1%), чем сейчас.

«Задуманный как временная мера, так называемый „никсоновский шок“ 1971 года повлек за собой падение доллара, фактически положив конец Бреттон-Вудской системе фиксированных валютных курсов, установленной после окончания Второй мировой войны», — указывает агентство.

Что привело к падению доллара

Издание напоминает, что причинами падения доллара в первые 100 дней Трампа является его таможенная война против всего мира.

Инвесторы опасаются непредсказуемости и последствий такой политики и ищут альтернативы доллару.

Как результат, за это время евро, швейцарский франк и японская иена выросли более чем на 8% каждая по отношению к доллару.

Кроме того, дорожает золото, являющееся индикатором нестабильности мировой экономики.

Дзеркало Тижня По материалам:

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