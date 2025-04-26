Соглашение о недрах: Трамп требует «немедленного» подписания документа по Украине — Finance.ua

Соглашение о недрах: Трамп требует «немедленного» подписания документа по Украине
Президент США Дональд Трамп возмущен задержкой с заключением соглашения о полезных ископаемых и призвал Украину как можно быстрее подписать документ.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Украина во главе с Владимиром Зеленским до сих пор не подписала финальные документы о чрезвычайно важном Соглашении о редкоземельных элементах с Соединенными Штатами. Задержка уже по меньшей мере три недели. Надеюсь, она будет подписана НЕМЕДЛЕННО», — написал Трамп.
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Кроме того, глава Белого дома прокомментировал ход переговоров по завершению войны в Украине.
По его словам, работа над общим Мирным соглашением между россией и Украиной продвигается успешно, а следовательно, результат будет достигнут.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина наняла американскую юридическую фирму, поддержанную Белым домом, для разработки соглашения о недрах из США.
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