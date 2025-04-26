Трамп поставил условия для отмены тарифов на импорт для Китая — Finance.ua

Трамп поставил условия для отмены тарифов на импорт для Китая Сегодня 13:23 — Мир

Трамп поставил условия для отмены тарифов на импорт для Китая

Дональд Трамп заявил, что не будет отменять тарифы на импорт из Китая, если Пекин не предложит «чего-нибудь существенного», например, открытой торговли в Китае.

Об этом он сказал журналистам на «борте номер один» по дороге в Рим, сообщает CNN.

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«Я не отменю это, если они не дадут нам чего-то, знаете, существенного — в противном случае я не отменю этого», — заявил Трамп.

В то же время он выразил надежду, что «все устроится».

В ответ на вопрос о том, что он подразумевает, когда говорит о чем-то существенном, Трамп сказал журналистам, что это может быть открытая торговля в Китае.

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«Позвольте нам зайти и поработать в Китае, потому что, если честно, именно этого мы хотели в прошлый раз. Мы почти это получили, а затем они отказались от этого соглашения», — сказал он.

«У нас была возможность пойти в Китай и продавать нашу продукцию, продавать наши товары. Другими словами, это называется „открытый Китай“, это было бы здорово, и это была бы большая победа», — отметил Трамп.

Укрінформ По материалам:

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