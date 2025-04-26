Трамп поставил условия для отмены тарифов на импорт для Китая — Finance.ua
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Трамп поставил условия для отмены тарифов на импорт для Китая

Мир
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Трамп поставил условия для отмены тарифов на импорт для Китая
Трамп поставил условия для отмены тарифов на импорт для Китая
Дональд Трамп заявил, что не будет отменять тарифы на импорт из Китая, если Пекин не предложит «чего-нибудь существенного», например, открытой торговли в Китае.
Об этом он сказал журналистам на «борте номер один» по дороге в Рим, сообщает CNN.
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«Я не отменю это, если они не дадут нам чего-то, знаете, существенного — в противном случае я не отменю этого», — заявил Трамп.
В то же время он выразил надежду, что «все устроится».
В ответ на вопрос о том, что он подразумевает, когда говорит о чем-то существенном, Трамп сказал журналистам, что это может быть открытая торговля в Китае.
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«Позвольте нам зайти и поработать в Китае, потому что, если честно, именно этого мы хотели в прошлый раз. Мы почти это получили, а затем они отказались от этого соглашения», — сказал он.
«У нас была возможность пойти в Китай и продавать нашу продукцию, продавать наши товары. Другими словами, это называется „открытый Китай“, это было бы здорово, и это была бы большая победа», — отметил Трамп.
По материалам:
Укрінформ
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