Как пошлины Трампа ударили по Китаю — Finance.ua

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Как пошлины Трампа ударили по Китаю

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Как пошлины Трампа ударили по Китаю
Как пошлины Трампа ударили по Китаю
Фабрики в Китае стали замедлять производство и отправлять часть работников в неоплачиваемый отпуск. Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, сокращает заказы на широкий спектр продукции — от джинсов до бытовой техники.
Об этом сообщает Financial Times.
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Поскольку большинство китайских товаров теперь облагаются пошлинами США в размере не менее 145%, некоторые владельцы фабрик говорят, что американские клиенты отменили или приостановили заказ, что заставило их сократить производство.
Около 15% всего китайского экспорта в прошлом году пришлось на США. В интервью Financial Times и десятках постов в социальных сетях рабочие делились фотографиями остановленных производственных линий или сообщений о прекращении работы фабрик, подчеркивая, как тарифы начинают действовать.

Работников принесут в жертву

Работники заявили, что торговая война привела к остановке производства на неделю или больше на заводах, выпускающих продукцию от подошв до джинсов, электрических розеток и переносных печей. Некоторые владельцы фабрик заявили, что они сокращают сверхурочную работу или работу в выходные.
Ван Синь, глава Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня, отраслевой группы, представляющей более 2000 китайских торговцев, сказала, что многие из них были «крайне озабочены» и отдали распоряжение фабрикам и поставщикам остановить или отложить поставки. Это побудило некоторые фабрики приостановить производство на одну-две недели, сказала она.
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Три рекрутера на фабриках в Гуандуне, которые работают с производителями, сообщили, что все больше фабрик сокращают сверхурочные и работу в выходные дни, и только фабрики, наиболее зависящие от американских заказов, отправляют весь персонал в отпуск.
«Наши экспортные заказы исчезли, поэтому мы временно остановились», — сказала 28-летняя работница завода по производству пластмасс в провинции Фуцзянь, попросившая не называть ее имя. Производство было остановлено уже неделю, сказала она.
Неясно, насколько широко распространены приостановки работы фабрик, сказал Хань Дунфан, основатель China Labour Bulletin, который внимательно отслеживает китайское производство и рабочую силу.
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Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, установив пошлины на все товары из Китая на уровне 54%. С того времени Пекин отвечал симметрично, обещая идти до конца.
Затем Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%, а Пекин поднял пошлины на американские товары до 125%.
По материалам:
РБК-Україна
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