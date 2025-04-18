Трамп заявил, что сможет договориться с Китаем за три-четыре недели — Finance.ua

Трамп заявил, что сможет договориться с Китаем за три-четыре недели Сегодня 12:34

Трамп заявил, что сможет договориться с Китаем за три-четыре недели

США в течение трех-четырех недель, возможно, смогут решить спорные торговые вопросы с Китаем.

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп. «Думаю, возможно, на это уйдет три-четыре недели», — сказал он журналистам в Белом доме. Президент США добавил, что китайское руководство контактирует с Вашингтоном по вопросу пошлин.

В то же время, говоря о переговорах с торговыми партнерами США по торговле и пошлинам, Трамп отметил, что не склонен спешить. «Некоторые говорят, что нам нужно делать это в ускоренном темпе. А мне кажется, что у нас полно времени», — отметил президент США.

По его мнению, если с Китаем или другой страной не удастся выработать соглашение, то для Вашингтона в этом нет ничего страшного. «Тогда мы просто определим уровень пошлин», — добавил Трамп.

Размышляя о том, почему он уверен, что переговоры по торговле с другими странами будут успешными, он подчеркнул, что американский рынок привлекательный. «У нас есть то, чего нет больше ни у кого: это американские потребители», — сказал Трамп.

В то же время, как говорится в материале Bloomberg , Трамп заявил, что не хочет продолжать повышать пошлины по Китаю, поскольку это может остановить торговлю между двумя странами, и подчеркнул, что Пекин неоднократно пытался выступить посредником в соглашении.

Трамп сказал, что официальные лица, по его мнению, представлявшие китайского лидера Си Цзиньпина, пытались начать переговоры.

Когда президента США спросили, связывался ли с ним сам Си, или это были китайские чиновники, он ответил: «Ну, то же самое. Я считаю, что это очень похоже. Это были бы высшие эшелоны Китая».

«В определенный момент я не хочу, чтобы они (пошлины — ред.) поднимались выше, потому что в определенный момент вы делаете это там, где люди не покупают. Так что я, возможно, не захочу подниматься выше или я, возможно, не захочу даже подниматься до этого уровня, — сказал Трамп. — Я могу захотеть опуститься ниже, потому что вы хотите, чтобы люди покупали».

«Даже, несмотря на то, что тарифы противостоят друг другу на невероятно высоком уровне, обе страны, судя по всему, заняли публичную позицию: Белый дом заявил, что Китай должен первым протянуть руку помощи, а Пекин заявил, что требования США ему непонятны», — говорится в материале.

Однако Трамп выразил уверенность в сделке, включающей торговые уступки и соглашение по продаже американских активов TikTok.

«Ну, у нас есть соглашение по TikTok, но оно будет зависеть от Китая, поэтому мы просто отложим соглашение, пока все не решится», — сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что возражения Китая против его новых пошлин затормозили соглашение по продаже TikTok и сохранение работы популярного приложения для обмена видео в США.

«Я думаю, что это хорошее соглашение для Китая, — сказал Трамп. — TikTok хорош для Китая. И я думаю, они хотели бы, чтобы мы заключили соглашение, особенно то соглашение, которое мы заключили с некоторыми из лучших компаний в мире».

НВ По материалам:

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