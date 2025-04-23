Трамп: американские пошлины на китайский импорт будут снижены — Finance.ua

Трамп: американские пошлины на китайский импорт будут снижены Сегодня 10:33

Президент США Дональд Трамп признал, что объявленные им на китайские товары пошлины в 145% слишком высокие, и обещал, что снизит их и добьется торгового соглашения с Пекином.

«(Пошлины. — Ред.) в 145% - очень высокие. И они не будут настолько высокими, даже близко к настолько высоким. (…) Они существенно снизятся, но не станут нулями», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как отмечает The Hill, Трамп также выразил оптимизм по поводу заключения торгового соглашения с Китаем.

«Мы будем очень любезны. Они будут очень любезны, и посмотрим, что будет. Но, в конце концов, им придется заключить соглашение, потому что иначе они не смогут иметь дело с Соединенными Штатами», — пояснил президент.

Он отметил, что причина такого оптимизма основывается на его «прекрасных отношениях» с главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент выразил мнение, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно появится просвет.

«Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел будет длиться долго», — приводит агентство Associated Press выдержки из речи Бессента на одном из закрытых мероприятий.

Также он отметил, что переговоры с Китаем будут нелегкими и официально еще не стартовали.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга на вопрос о возможном торговом соглашении США с Китаем ответила, что американский президент Дональд Трамп сказал ей, что дела «продвигаются очень хорошо».

Как сообщалось, Китай в ответ на введение США пошлин в 145% на китайский импорт ввел пошлины на американские товары в 125%.

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