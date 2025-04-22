Доллар упал до трехлетнего минимума к мировым валютам из-за заявлений Трампа — Finance.ua

Доллар упал до трехлетнего минимума к мировым валютам из-за заявлений Трампа Сегодня 11:02 — Валюта

Доллар упал до трехлетнего минимума к мировым валютам из-за заявлений Трампа

Доллар упал до самого низкого уровня за три года. Непрерывные нападки президента Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы еще больше подорвали доверие инвесторов к экономике США.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс доллара США к шести основным валютам составил 98,454 после падения до 97,923 на предыдущей сессии — уровня, который не наблюдался с марта 2022 года. По отношению к евро доллар торгуется вблизи 3,5-летнего минимума — 1,15.

Трамп усилил критику в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла, назвав его «большим неудачником» и потребовав от него снизить процентные ставки «НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО», иначе возникнет риск замедления экономики.

Давление Трампа последовало за тем, как на прошлой неделе Пауэлл заявил, что центральный банк может позволить себе проявить терпение в определении своей политики, и что ставки не стоит снижать, пока не станет ясно, что тарифные планы США не приведут к постоянному росту инфляции.

«Существует ужасная безысходная ситуация» между Трампом и Пауэллом, что порождает «опасения относительно того, что будут предприняты какие-то действия по замене Пауэлла, что вызовет настоящую панику в долларе», — заявил Эрик Куби, главный инвестиционный директор North Star Investment Management.

Торговые войны

На торговом фронте «каждый день, когда не заключаются соглашения, которые могли бы принести хоть какое-то облегчение, порождает постоянную тревогу» по поводу того, что политика Трампа в ее нынешнем виде может оказаться разрушительной для экономики, сказал Куби.

Китай обвинил Вашингтон в злоупотреблении пошлинами и предостерег страны от заключения более масштабного экономического соглашения с Соединенными Штатами за его счет, усилив свою риторику в разворачивающейся торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

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«Чем дольше идут спекуляции на тему независимости денежно-кредитной политики США, тем дольше доллар США рискует упасть», — заявил Джозеф Капурсо, глава отдела международной и устойчивой экономики в Commonwealth Bank of Australia.

По его словам, может потребоваться очередная распродажа на рынке государственных облигаций США или на рынке акций США, чтобы побудить президента Трампа воздержаться от подобных комментариев.

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