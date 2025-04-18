Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев — Finance.ua
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Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев

Валюта
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Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Таблица: НБУ
Таблица: НБУ
Финансовые аналитики в апреле 2025 года ожидают курс через 12 месяцев 44,75 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за февраль (45,27 грн/доллар).
Банкиры прогнозируют курс на уровне 45,29 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за январь (45,31 грн/доллар).
Население прогнозирует курс на уровне 43,36 грн/доллар. В феврале граждане ожидали курс 44,01 грн/доллар, девальвационные ожидания населения улучшились.
Руководители предприятий ожидают курс на уровне 44,23 грн/доллар (данные за февраль).
График НБУ
График НБУ
Напомним, аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн./долл.
По прогнозу KSE, курс доллара составит:
  • 42.6 грн (конец 2024 года);
  • 48.6 грн (2027).
Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару будет составлять:
  • 2024 год — 41,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 45,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 46,8 грн/доллар;
  • 2027 год — 48,6 грн/доллар;
  • 2028 год — 50,2 грн/доллар;
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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