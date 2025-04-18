«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит — Finance.ua

«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит Сегодня 16:00 — Валюта

«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит

Украинцы становятся менее охотными к наличной валюте. Об этом свидетельствует тенденция к уменьшению покупки валюты, поэтому в последние дни ее предложение на наличном рынке даже превышает спрос.

Об этом заявил на брифинге по монетарной политике Национального банка Украины заместитель председателя правления финрегулятора Юрий Гелетий.

Он отметил, что среднедневной спрос на наличном валютном рынке в Украине снизился, ранее он составил:

в феврале — $41 млн;

в марте — $31 млн;

в апреле — $17 млн.

«У нас существенно уменьшилась активность домохозяйств. Мы сейчас наблюдаем даже чистое предложение в последние дни», — сказал Гелетий.

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Кроме того, на безналичном рынке валовое предложение валюты также существенно увеличилось — с $213 млн в день в феврале до $240 млн в марте, вот валовой спрос маржинально увеличился несущественно. В связи с этим в НБУ констатировали ревальвацию гривны по отношению к доллару в марте и апреле.

При этом чистая покупка валюты населением в марте составила $720 млн. В феврале и январе этот показатель составил $958 млн и $1,48 млрд соответственно.

Юрий Гелетий отметил, что из-за тарифных противостояний произошла девальвация доллара к евро. Поэтому Нацбанк отслеживает ситуацию на глобальных финансовых рынках, где наблюдается увеличение волатильности.

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мы наблюдаем сейчас девальвацию к евро», — сказал замглавы НБУ. «Несмотря на ревальвацию в паре гривна-доллар, с учетом того, что основной валютой привязки является доллар, соответственно курс гривны к евро и другим валютам рассчитывается по кросс-курсам, поэтому», — сказал замглавы НБУ.

Ранее финансист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что торговые войны президента США Дональда Трампа уже влияют на украинскую валюту. Непредсказуемость политики США укрепляет евро, что может принудить НБУ к валютным интервенциям, чтобы удержать стабильность гривны к евро. Это в свою очередь лишь усугубит тенденцию к удешевлению доллара, который также теряет позиции по отношению к швейцарскому франку и другим стабильным валютам.

Обозреватель По материалам:

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