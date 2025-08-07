Повышение курса евро отразится на ценах в Украине: глава НБУ назвал сроки — Finance.ua

Повышение курса евро отразится на ценах в Украине: глава НБУ назвал сроки Сегодня 11:01 — Валюта

Повышение курса евро отразится на ценах в Украине: глава НБУ назвал сроки

Изменение курса гривны к евро, которое произошло в предыдущие месяцы, будет иметь отложенное влияние на потребительские цены в Украине. Ожидается, что этот эффект проявится в течение следующих двух-трех кварталов.

Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью РБК-Украина

По его словам, фактор курса евро начал играть свою роль в 2025 году с усилением глобальной неопределенности на фоне тарифных войн.

«Именно после того произошли соответствующие изменения в паре доллар/евро, что отразилось на курсе гривны к евро. Сейчас они имеют свое влияние, мы его фиксируем (в частности в стоимости топлива), но в известной степени это влияние еще отложено во времени», — отметил он.

В то же время Пышный отметил, что курс гривны по отношению к доллару остается стабильным. Его колебания определяются рыночными условиями в пределах режима управляемой гибкости.

Что происходит с курсом евро

По словам финансовых экспертов, поведение европейской валюты остается непредсказуемым. Курс евровалюты зависит в основном от ситуации в мире.

В начале этого лета Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне. Вскоре после этого произошел резкий скачок курса евро — до 48,5 гривны за 1 евро. Это было обусловлено прежде всего изменением соотношения евро/доллар на международных рынках.

Уже в конце июля официальный курс евро был установлен на уровне 48,1481 гривны за 1 евро. Всего за месяц курс снизился на 64 копейки.

С начала 2025-го евро вырос в цене по отношению к американскому доллару на 13% — с 1,04 доллара за евро до 1,18. Это самый высокий уровень с 2021 года. Инвестиционные фонды активно покидают Америку, фокусируясь на инвестициях в Европу. Даже американские компании начинают инвестировать не в свою экономику, а в Европу.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозировал , что в августе курсы валют будут следующими.

доллар: в пределах 41,8−42,4 грн (рост от начального курса года не превысит 1%);

в пределах 41,8−42,4 грн (рост от начального курса года не превысит 1%); евро: 48,5−50 грн с поправкой на глобальные тренды.

