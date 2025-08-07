Повышение курса евро отразится на ценах в Украине: глава НБУ назвал сроки — Finance.ua
Валюта
1
Повышение курса евро отразится на ценах в Украине: глава НБУ назвал сроки
Изменение курса гривны к евро, которое произошло в предыдущие месяцы, будет иметь отложенное влияние на потребительские цены в Украине. Ожидается, что этот эффект проявится в течение следующих двух-трех кварталов.
Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью РБК-Украина.
По его словам, фактор курса евро начал играть свою роль в 2025 году с усилением глобальной неопределенности на фоне тарифных войн.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

«Именно после того произошли соответствующие изменения в паре доллар/евро, что отразилось на курсе гривны к евро. Сейчас они имеют свое влияние, мы его фиксируем (в частности в стоимости топлива), но в известной степени это влияние еще отложено во времени», — отметил он.
В то же время Пышный отметил, что курс гривны по отношению к доллару остается стабильным. Его колебания определяются рыночными условиями в пределах режима управляемой гибкости.

Что происходит с курсом евро

По словам финансовых экспертов, поведение европейской валюты остается непредсказуемым. Курс евровалюты зависит в основном от ситуации в мире.
В начале этого лета Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне. Вскоре после этого произошел резкий скачок курса евро — до 48,5 гривны за 1 евро. Это было обусловлено прежде всего изменением соотношения евро/доллар на международных рынках.
Уже в конце июля официальный курс евро был установлен на уровне 48,1481 гривны за 1 евро. Всего за месяц курс снизился на 64 копейки.
С начала 2025-го евро вырос в цене по отношению к американскому доллару на 13% — с 1,04 доллара за евро до 1,18. Это самый высокий уровень с 2021 года. Инвестиционные фонды активно покидают Америку, фокусируясь на инвестициях в Европу. Даже американские компании начинают инвестировать не в свою экономику, а в Европу.
Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозировал, что в августе курсы валют будут следующими.
  • доллар: в пределах 41,8−42,4 грн (рост от начального курса года не превысит 1%);
  • евро: 48,5−50 грн с поправкой на глобальные тренды.
По материалам:
РБК-Україна
