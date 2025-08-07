Наличный доллар дорожает третий месяц подряд — Finance.ua

Наличный доллар дорожает третий месяц подряд Сегодня 15:18 — Валюта

Наличный доллар дорожает третий месяц подряд

После снижения в начале 2025 года курс наличного доллара в Украине снова пошел вверх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Отмечается, что средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июле 2025 года вырос на 0,4% до 41,77 гривны. За год доллар подорожал на 1,0%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,6%.

Сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года — 41,64 гривны за доллар.

Таблица: РБК-Украина

Напомним, банки сократили в июне ввоз наличной валюты на 10% до 701,7 млн долларов в эквиваленте. Так, за отчетный период банки ввезли 377 000 тыс. долларов наличными, что на 17% меньше, чем в мае, в то время как ввоз наличного евро вырос на 2% до 322 690 тыс. долларов в эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что в начале августа курс гривны будет оставаться стабильным без серьезных колебаний.

Как рассказал глава Национального банка Андрей Пышный, изменение курса гривны к евро, которое произошло в предыдущие месяцы, будет иметь отложенное влияние на потребительские цены в Украине. Ожидается, что этот эффект проявится в течение следующих двух-трех кварталов.

