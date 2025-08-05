Иран готовится «вычеркнуть четыре нуля» из национальной валюты — Finance.ua

Иран готовится «вычеркнуть четыре нуля» из национальной валюты Сегодня 13:35 — Валюта

Иран готовится «вычеркнуть четыре нуля» из национальной валюты

Власти Ирана планируют «вычеркнуть четыре нуля» из номинала собственной валюты «риал», чтобы упростить финансовые расчеты и снизить бюджетные расходы.

Об этом сообщает Financial Times.

Экономический комитет парламента страны одобрил правительственный законопроект о реденоминации риала. В частности, Шамседдин Хоссейни, глава комитета, заявил, что новая валюта все еще будет известна как риал, причем одна единица будет эквивалентна 10 000 риалам в текущем выражении.

Издание указывает, что иранская валюта испытала значительную девальвацию из-за международных санкций, которые изолировали страну от мировой банковской системы и затормозили ее экономику.

«Риал еще больше ослаб по отношению к доллару в последние дни на фоне длительной политической неопределенности после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне», — пишут СМИ.

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Также отмечается, что Иран рассматривает реформу валюты с 1990-х годов. Законопроект должен быть официально подан в парламент для утверждения и в конечном итоге потребует одобрения Совета стражей — конституционного органа, проверяющего новое законодательство, чтобы стать законом.

В конце июля США ввели санкции против более 50 человек и судов, связанных с иранской судоходной сетью. Сеть транспортирует нефть из Ирана и россии, принося миллиарды долларов прибыли.

УНН По материалам:

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