Иран готовится «вычеркнуть четыре нуля» из национальной валюты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иран готовится «вычеркнуть четыре нуля» из национальной валюты

Валюта
16
Иран готовится «вычеркнуть четыре нуля» из национальной валюты
Иран готовится «вычеркнуть четыре нуля» из национальной валюты
Власти Ирана планируют «вычеркнуть четыре нуля» из номинала собственной валюты «риал», чтобы упростить финансовые расчеты и снизить бюджетные расходы.
Об этом сообщает Financial Times.
Экономический комитет парламента страны одобрил правительственный законопроект о реденоминации риала. В частности, Шамседдин Хоссейни, глава комитета, заявил, что новая валюта все еще будет известна как риал, причем одна единица будет эквивалентна 10 000 риалам в текущем выражении.
Читайте также
Издание указывает, что иранская валюта испытала значительную девальвацию из-за международных санкций, которые изолировали страну от мировой банковской системы и затормозили ее экономику.
«Риал еще больше ослаб по отношению к доллару в последние дни на фоне длительной политической неопределенности после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне», — пишут СМИ.
Читайте также
Также отмечается, что Иран рассматривает реформу валюты с 1990-х годов. Законопроект должен быть официально подан в парламент для утверждения и в конечном итоге потребует одобрения Совета стражей — конституционного органа, проверяющего новое законодательство, чтобы стать законом.
В конце июля США ввели санкции против более 50 человек и судов, связанных с иранской судоходной сетью. Сеть транспортирует нефть из Ирана и россии, принося миллиарды долларов прибыли.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems