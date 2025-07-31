США ввели самые масштабные санкции против «теневого флота» Ирана — Finance.ua
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США ввели самые масштабные санкции против «теневого флота» Ирана

Мир
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США ввели самые масштабные санкции против «теневого флота» Ирана
США ввели самые масштабные санкции против «теневого флота» Ирана
США объявили самый большой пакет санкций против Ирана. Ограничения коснулись более 50 человек, компаний и кораблей, связанных с сыном влиятельного иранского чиновника.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
30 июля США ввели санкции против коммерческого флота, связанного с Мохаммадом Хоссейном Шамхани, сыном Али Шамхани, советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По данным американских властей, они участвовали в незаконной торговле иранской и российской нефтью.
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По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через подставные фирмы и компании по управлению судами, в том числе и через те, что маскируются под легальные финансовые учреждения, сеть отмывала миллиарды долларов. Основными покупателями были компании из Китая.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал эти санкции крупнейшими с 2018 года. По его словам, «морская империя семьи Шамхани» стала примером того, как иранские чиновники обогащаются за счет государства. Семья Шамхани также имеет гражданства других стран, что позволяет им скрывать связи с Ираном и вести бизнес за границей, скрывая коррупционные схемы.
«Крупнейший пакет санкций против Ирана с 2018 года направлен против коррумпированной, связанной с режимом судоходной империи, которая направила миллиарды в Тегеран», — говорится в заявлении.
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В общей сложности под санкции попали более 115 физических лиц, компаний и судов.
Кроме основного пакета санкций, Госдепартамент США ввел отдельное ограничение против еще 20 компаний и 10 судов, участвовавших в транспортировке иранской нефти.
Замминистра финансов США Майкл Фолкендер отметил, что эти меры не повлияют на глобальный рынок нефти, поскольку направлены исключительно против незаконных схем.
По материалам:
Finance.ua
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