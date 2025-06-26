Израиль оценил ущерб от войны с Ираном в $3 миллиарда — Finance.ua

Израиль оценил ущерб от войны с Ираном в $3 миллиарда Сегодня 18:10 — Мир

Израиль оценил ущерб от 12-дневной войны с Ираном в $3 миллиарда.

Об этом сообщает Bloomberg.

По предварительным подсчетам, потери Израиля во время 12-дневной войны с Ираном достигли 10 миллиардов шекелей (около 3 миллиардов долларов). Эти средства необходимы для ремонта поврежденных ракетами зданий и компенсаций местному бизнесу.

Такая оценка была озвучена в Министерстве финансов Израиля и налоговой службе. По словам директора Налогового управления Шая Агароновича, который отвечает за выплаты компенсаций, это самые большие разрушения в истории страны.

Общие потери

Эта сумма не учитывает затраты на восстановление вооружений и систем ПВО, использованных в ходе боевых действий.

Министр финансов Безалель Смотрич заявил, что общие потери могут достигнуть $12 миллиардов. В то же время глава центробанка Израиля Амир Ярон в комментарии Bloomberg TV назвал ориентировочную цифру вдвое меньше.

Даже при умеренном сценарии война станет серьезным вызовом для израильской экономики, которая уже более полутора лет находится в условиях напряжения. Центральный банк прогнозирует рост ВВП на 3,5% в 2025 году, но этот прогноз может быть пересмотрен из-за последних событий.

Bloomberg отмечает, что во время конфликта экономика Израиля фактически остановилась, школы и большинство бизнесов были закрыты. Государство будет выплачивать компенсации предприятиям, на это предусмотрено 5 миллиардов шекелей.

Эти компенсации могут вдвое превысить суммы, которые государство уже выплатило после октябрьских атак ХАМАС. Тогда были разрушены целые населенные пункты, а также повреждены районы на севере Израиля, куда попадали ракеты из Ливана.

В среду доллар США начал возвращать утраченные позиции после нескольких дней падения. Инвесторы положительно отреагировали на новость о временном перемирии между Израилем и Ираном, что повлекло за собой оптимизм на рынках и оживило интерес к рисковым активам.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила , что удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, выходящие за рамки энергетических каналов, поскольку глобальная неопределенность растет.

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