Что делать с валютой? Четкий прогноз банкира. Рассказываем, каким теперь будет курс доллара в обменниках

После напряженного марта валютный рынок Украины постепенно возвращается в более стабильное состояние. Спрос и предложение выравниваются, а Нацбанку уже не приходится активно вмешиваться, как раньше. В то же время внешние риски никуда не исчезли — прежде всего из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Ситуация на межбанке остается контролируемой: спрос превышает предложение примерно на 10−15%, но это уже не критический разрыв.
Если в марте регулятор еженедельно тратил на поддержку курса $1−1,3 млрд, то сейчас объемы интервенций могут снизиться до $700−800 млн. Это свидетельствует об уменьшении напряжения.
Депозиты могут поддержать гривну
Важным событием станет 30 апреля, когда ожидается решение регулятора по учетной ставке.
По словам банкира Глобус Банка Тараса Лесового, уже с мая банки могут повысить ставки по гривневым депозитам на 0,5−1%. Это будет стимулировать украинцев оставлять деньги в гривне, а не переводить их в валюту, которая работает как дополнительный фактор стабилизации.
Эксперт отмечает, что на наличном рынке дефицита валюты нет, а спрос остается умеренным. Разница между курсами межбанка и обменников не растет.
Отдельную роль играет сезонность: весной интерес населения к валюте традиционно снижается. В отличие от конца года, сейчас нет дополнительного спроса из-за премий или бонусов.
Глобальные риски: что может изменить курс
Несмотря на внутреннюю стабильность, внешние факторы остаются ключевыми. В частности, ситуация на Ближнем Востоке. Пока конфликт не обостряется, пара доллар/евро держится в пределах 1,14−1,16. Но в случае наземной операции США против Ирана возможно резкое укрепление доллара.
В таком случае, по словам банкира, соотношение может измениться.
«Пара доллар/евро может просесть до 1,10−1,12, а в худшем случае — упасть до 1,05», — объясняет банкир Лесовой.
Это значит, что евро в Украине может быстро подешеветь: если на мировом рынке евро подешевеет к доллару хотя бы на 2 цента, то в украинских обменниках европейская валюта может потерять в цене в среднем 85−90 копеек.
Прогноз курса на неделю
По прогнозу Лесового, на следующей неделе курс будет оставаться в уже привычных пределах: