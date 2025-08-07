Доллару прогнозируют многолетнее падение: основные факторы — Finance.ua

Доллару прогнозируют многолетнее падение: основные факторы Сегодня 14:04 — Валюта

Американский доллар имеет потенциал к дальнейшему ослаблению, и назначение нового главы Федеральной резервной системы (ФРС), который может быстро снизить учетную ставку, лишь усугубит этот тренд.

Об этом пишет Bloomberg

«Потенциально в резервуаре осталось еще много топлива, чтобы доллар продолжил падение», — заявил портфельный менеджер компании DoubleLine Capital Билл Кэмпбелл.

После одного из самых плохих стартов года, в июле доллар продемонстрировал первый месячный рост в 2025 году. Однако аналитик убежден, что доллар уже вступил в фазу многолетнего понижения.

По его словам, инвесторы воздерживаются от огромного дефицита бюджета США и диверсифицируют свои инвестиции в другие регионы.

Одним из факторов давления на доллар является политическая позиция президента Дональда Трампа, последовательно выступающего за снижение стоимости заимствований. Ранее он неоднократно критиковал действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла, чем подверг сомнению независимость регулятора. В прошлую пятницу член правления ФРС Адриана Куглер объявила о своей отставке. Ожидается, что в ближайшие дни Трамп объявит имя нового кандидата, соответствующего его подходу к монетарной политике.

Хотя срок полномочий Пауэлла истекает только в мае, уже сейчас возможно формирование нового курса регулятора. При этом Трамп отрицает, что намерен досрочно уволить действующего главу ФРС.

Дополнительным аргументом в пользу ослабления доллара является ухудшение экономической динамики в США. Согласно последним данным, индекс деловой активности в сфере услуг снизился в июле больше, чем ожидалось, указывая на стагнацию в отрасли. Бизнесы сокращают персонал из-за слабого спроса и роста издержек.

По мнению Кэмпбелла, медленный рост экономики создает дополнительные риски для фискальной политики США. В то же время он использует периоды стабилизации доллара для подготовки к очередной волне ослабления — в частности, путем наращивания позиций в облигациях на развивающихся рынках, а также в развитых странах.

Индекс доллара с начала 2025 г. уже снизился более чем на 7%.

Кэмпбелл признает, что главной угрозой такого сценария является возвращение США к позиции экономической исключительности — например, в случае реализации успешной фискальной реформы или четкого торгового курса, которые будут способствовать притоку инвестиций в долларовые активы.

Среди потенциальных сдерживающих факторов планы Европейского Союза и Японии инвестировать миллиарды долларов в США. Однако, по словам Кэмпбелла, подробности об объемах и сроках таких вложений остаются неизвестными.

