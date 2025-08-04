Курс доллара и евро в августе — прогноз банкира Сегодня 09:04 — Валюта

Курс доллара и евро в августе — прогноз банкира

Курс доллара в августе будет зависеть от ряда факторов, включая развитие экспорта, внутриэкономические факторы, объем макрофинансовой помощи и начало бюджетного процесса. Вероятно, за последний месяц лета курс будет держаться в пределах 41,8−42,4 грн за $1.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов в комментарии Фактам ICTV.

В августе валютный рынок будет жить по трендам июня-июля, а именно: курс доллара будет находиться на «плато» — без существенных изменений коридоров. Основные события будут разворачиваться в пределах 41,8−42,4 грн/1 $, заявил эксперт.

Главный игрок — Национальный банк, у которого достаточно рычагов корректировать курс доллара как основной иностранной валюты в Украине.

Однако евро будет менее предсказуемым. Его курс будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и внутренних курсов пары гривна/доллар, предположил Мамедов. Можно ожидать, что основные колебания евровалюты могут происходить в пределах 48−50 грн.

«Что касается стоимости доллара, то стабильность курса отчасти зависит от достаточно положительных тенденций в экономике, сопровождающихся постепенным снижением инфляционного напряжения», — сказал Мамедов.

В июне инфляция составила 0,7% за месяц, а в июле, по всем признакам, она будет от 0,5% до 0,7% - свежая статистика появится в начале августа.

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«Но, как я уже отметил, курсовая стабильность является важным следствием эффективной стратегии НБУ: благодаря режиму управляемой гибкости регулятор имеет возможность при необходимости выравнивать спрос и предложение через объемы валютных интервенций», — отметил эксперт.

Августовские тенденции стоимости доллара еще будут зависеть от ряда факторов. Как пояснил эксперт, среди них:

развитие экспорта — в условиях новых экономических отношений с ЕС, согласно которым более 80% объема экспортируемой агропродукции могут попасть под «давление» пошлин и квот, аграрии вынуждены искать новые рынки сбыта, то есть не исключено, что объемы валютной выручки за экспорт могут несколько «просесть»;

внутриэкономические факторы — развитие производственных отраслей, агросектора, строительства и т. д. являются компонентами роста ВВП;

являются компонентами роста ВВП; начало бюджетного процесса — курс, который закладывается в бюджете, является прогнозируемым, а не фактическим. Однако рынок достаточно живо реагирует на «цифры», которые побуждают покупателей быть более активными (яркий пример — октябрь-декабрь 2024 года, когда спрос иногда на 20−25% превышал предложение, что в сочетании с инфляцией вынужденно двигало курс доллара вверх);

объем и ритмичность макрофинансовой помощи — сейчас Украина нуждается около $38 млрд в год внешней финпомощи, чтобы покрыть львиную часть расходов бюджета.

«В этом году мы сможем получить около $55 млрд. Понятно, что часть этих средств перейдет на 2026 год, по крайней мере на следующий год уже подтверждено получение около $22 млрд. Поэтому крайне важно будет получить определенные гарантии на 2026 год. Объем помощи должен быть по меньшей мере на уровне 2025 года», — отметил Мамедов.

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«Отдельно стоит проговорить о курсе евро. По нашим оценкам, в августе определенная турбулентность в соотношении стоимости доллар/евро сохранится», — сказал эксперт.

Несмотря на заключение торгового соглашения между США и Европейским Союзом, которое должно принципиально снизить напряжение, несколько выровнять стоимость доллара и евро, в самом ЕС уже наблюдается сопротивление заключенным договоренностям.

По мнению некоторых экономистов, они сугубо «проамериканские» и не учитывают интересы евросообщества, обратил внимание Мамедов.

«15% пошлины на товары из ЕС, обязательства на приобретение американских энергоносителей на $600 млрд и т. д. ставят под сомнение принципы паритетности взаимоотношений. Ссылаясь на мнение европейских экономистов, США находятся в более выгодном положении», — сказал он.

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Мамедов не исключает, что разрыв между соотношением доллара к евро несколько сократится с рекордных 1,3 до 1,15−1,1.

«То есть вполне возможно, что мы увидим возврат курсов этих двух валют в дотрамповский период. Соответственно, это скажется на курсе евро в Украине», — отметил эксперт.

Однако в мире существует множество других факторов, которые будут добавлять нервозности на мировом валютном рынке.

Среди них — отношения США со странами БРИКС, события на Ближнем Востоке, война в Украине, консолидированная позиция США и ЕС относительно ее завершения, поведение мощных инвестиционных групп, которые вряд ли будут спешить с возвращением после «бегства» из доллара в евро, золото и другие инвестиционные инструменты, чтобы сохранить капиталы.

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«Именно поэтому мы оставляем достаточно широкий спред в 2 грн за €1 (48−50 грн за €1). Однако очевидно, что выравнивание курсов доллара по евро в мире должно повлиять на показатели украинского курса евровалюты», — считает Мамедов.

Курс 48−48,5 грн за €1 не стоит расценивать как падение евровалюты, а скорее — сигнал роста курса доллара к евро.

Соответственно, в Украине можно будет отчасти ощутить мировой рост курса доллара, однако не стоит ожидать резких курсовых изменений американской валюты, резюмировал эксперт.

ICTV По материалам:

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