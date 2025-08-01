Каким будет курс доллара и евро в августе: прогноз банкира — Finance.ua
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Каким будет курс доллара и евро в августе: прогноз банкира

Валюта
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Каким будет курс доллара и евро в августе: прогноз банкира
Каким будет курс доллара и евро в августе: прогноз банкира
В августе на формирование курса гривны в Украине будут влиять несколько ключевых факторов — в частности, политика Нацбанка и развитие ситуации на фронте. В то же время, по основному сценарию ожидается сохранение баланса на валютном рынке: существенных диспропорций между спросом и предложением не предвидится.
Таким прогнозом поделился директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.
По его прогнозу, в августе курсы валют будут следующими.
  • доллар: в пределах 41,8−42,4 грн (рост от начального курса года не превысит 1%);
  • евро: 48,5−50 грн с поправкой на глобальные тренды.

Факторы, которые будут влиять на курс

  • Стратегия НБУ
Регулятор по-прежнему будет осуществлять валютные интервенции, чтобы избежать резких курсовых изменений. Объемы продажи валюты из резервов могут составить 3 млрд долларов. Такой уровень достаточен, чтобы удерживать равновесие даже при росте спроса до +15% по отношению к предложению, считает Лесовой.
  • Финансовая помощь партнеров
В этом году объем ожидаемой внешней поддержки может составить 55 млрд. Она фактически перекрывает бюджетный дефицит (38 млрд долларов) и создает определенный запас на 2026 год. Однако в фокусе не только текущие поступления, но и переговоры на 2026 год. Предварительные оценки на 2026 год — это помощь на уровне 38−40 млрд долларов.
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Аграрии в августе будут продавать больше валюты — для покупки техники, горючего, логистики. Это может кратковременно увеличить предложение долларов. Но с приближением холодов к началу осени сработает противоположный фактор: закупка газа и угля. Таким образом, аграрное валютное предложение и потребность в закупке энергоносителей могут взаимно уравновесить друг друга, сказал банкир.
Военные риски: ситуативное давление эмоций
Обстрелы, обострения на фронте — все это может создавать ситуативный спрос на валюту со стороны населения. Однако опыт последних лет доказывает, что ажиотаж обычно непродолжителен, и рынок возвращается к привычным очертаниям, отметил банкир.
«Гривня в августе может быть достаточно стабильной. Действия НБУ, мощная международная помощь и сезонные факторы будут сдерживать риски резкого увеличения стоимости доллара. Однако наименее предсказуемым остается курс евро, зависящий от внешних факторов», — констатировал Лесовой.
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По материалам:
РБК-Україна
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