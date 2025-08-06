Нацбанк ослабил валютные ограничения для бизнеса — Finance.ua

Нацбанк ослабил валютные ограничения для бизнеса Сегодня 11:03 — Валюта

Нацбанк ослабил валютные ограничения для бизнеса

Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений. Изменения коснутся репатриации дивидендов, хеджирования валютных рисков, переводов валютных средств, поддержки ювелирной отрасли, регулирования внешних займов, а также стимулирования бизнеса, который поддерживает ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Практически все изменения вступают в силу с 6 августа 2025 года. Исключение — разрешение на возврат ошибочно перечисленных средств из-за границы в иностранной валюте, которое начнет действовать с 7 августа 2025 года, уточнили в Нацбанке.

1. Репатриация дивидендов за 2023 год

НБУ дает возможность предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах действующего лимита 1 млн евро в месяц в эквиваленте. Ранее такая возможность существовала только в отношении дивидендов за 2024 год.

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«Это не будет генерировать значительный дополнительный спрос на валюту, учитывая наличие общего лимита, и в то же время будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине и привлечению новых иностранных инвестиций» — прогнозирует регулятор.

2. Расширение возможностей для хеджирования валютных рисков

НБУ открывает бизнесу новые инструменты для страхования от валютных рисков:

Клиенты получат возможность проводить с банками операции по продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» без поставки базового актива (в настоящее время такие операции можно проводить только с поставкой базового актива). У клиентов-резидентов (юридических лиц и ФЛП) появится возможность покупать у банков иностранную валюту на условиях «форвард» с поставкой базового актива для хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по операциям по импорту товаров. Банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях «форвард» у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки), поэтому эти изменения не будут оказывать давление на валютный рынок.

3. Изменения в валютных переводах:

НБУ позволит юридическим и физическим лицам возвращать ошибочно перечисленные средства в иностранной валюте, зачисленные на счета клиентов. Заявление на возврат следует подать в течение трех рабочих дней с момента уведомления от банка. Резиденты — морские агенты будут иметь возможность переводить средства за границу для возврата неиспользованных средств в иностранной валюте, полученных от судовладельцев-нерезидентов или других доверителей.

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4. Поддержка ювелирного бизнеса

НБУ позволит юридическим лицам и ФЛП, которые ведут хозяйственную деятельность в сфере продаж ювелирных изделий, покупать банковские металлы за безналичные гривны при соблюдении ряда условий:

объем покупки банковских металлов в гривневом эквиваленте за один календарный месяц не должен превышать 1/12 совокупного годового объема реализуемых ювелирных изделий предприятием в розничной торговле за 2021 год;

основанием для покупки банковских металлов является наличие договора о передаче их производителю ювелирных изделий, а также документы, подтверждающие факт передачи купленных банковских металлов в предыдущие периоды.

5. Унификация правил внешнего кредитования

Изменения касаются кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит Международная финансовая организация (МФО).

Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они первоклассные иностранные банки с рейтингом не ниже «A».

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Также разрешен перевод средств иностранным гарантам и страховщикам, которые выполнили обязательства украинских заемщиков.

6. Стимулирующая валютная либерализация

1. Репатриация дивидендов теперь в пределах инвестиционного лимита

Расширяется перечень операций, которые юридические лица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита — к ним будет добавлена репатриация дивидендов.

2. Для компаний, поддержавших ВСУ, разрешили переводы сверх ограничений

Юрлица-резиденты, которые перевели средства на спецсчет НБУ для ВСУ (с 7 августа 2025 года), смогут совершать валютные переводы сверх общих ограничений. В частности:

оплата импорта, поставленного до 23 февраля 2021 года;

возврат предоплаты нерезиденту за товары, которые не были поставлены;

исполнение обязательств по кредитам, полученным до 20 июня 2023 года;

финансирование расходов зарубежных подразделений;

репатриация дивидендов.

3. Конверсия долга в капитал

Создаются условия для конверсии долга резидента-заемщика по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого резидента.

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