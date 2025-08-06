Нацбанк ослабил валютные ограничения для бизнеса — Finance.ua

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Нацбанк ослабил валютные ограничения для бизнеса

Валюта
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Нацбанк ослабил валютные ограничения для бизнеса
Нацбанк ослабил валютные ограничения для бизнеса
Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений. Изменения коснутся репатриации дивидендов, хеджирования валютных рисков, переводов валютных средств, поддержки ювелирной отрасли, регулирования внешних займов, а также стимулирования бизнеса, который поддерживает ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Практически все изменения вступают в силу с 6 августа 2025 года. Исключение — разрешение на возврат ошибочно перечисленных средств из-за границы в иностранной валюте, которое начнет действовать с 7 августа 2025 года, уточнили в Нацбанке.

1. Репатриация дивидендов за 2023 год

НБУ дает возможность предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах действующего лимита 1 млн евро в месяц в эквиваленте. Ранее такая возможность существовала только в отношении дивидендов за 2024 год.
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«Это не будет генерировать значительный дополнительный спрос на валюту, учитывая наличие общего лимита, и в то же время будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине и привлечению новых иностранных инвестиций» — прогнозирует регулятор.

2. Расширение возможностей для хеджирования валютных рисков

НБУ открывает бизнесу новые инструменты для страхования от валютных рисков:
  1. Клиенты получат возможность проводить с банками операции по продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» без поставки базового актива (в настоящее время такие операции можно проводить только с поставкой базового актива).
  2. У клиентов-резидентов (юридических лиц и ФЛП) появится возможность покупать у банков иностранную валюту на условиях «форвард» с поставкой базового актива для хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по операциям по импорту товаров. Банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях «форвард» у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки), поэтому эти изменения не будут оказывать давление на валютный рынок.

3. Изменения в валютных переводах:

  1. НБУ позволит юридическим и физическим лицам возвращать ошибочно перечисленные средства в иностранной валюте, зачисленные на счета клиентов. Заявление на возврат следует подать в течение трех рабочих дней с момента уведомления от банка.
  2. Резиденты — морские агенты будут иметь возможность переводить средства за границу для возврата неиспользованных средств в иностранной валюте, полученных от судовладельцев-нерезидентов или других доверителей.
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4. Поддержка ювелирного бизнеса

НБУ позволит юридическим лицам и ФЛП, которые ведут хозяйственную деятельность в сфере продаж ювелирных изделий, покупать банковские металлы за безналичные гривны при соблюдении ряда условий:
  • объем покупки банковских металлов в гривневом эквиваленте за один календарный месяц не должен превышать 1/12 совокупного годового объема реализуемых ювелирных изделий предприятием в розничной торговле за 2021 год;
  • основанием для покупки банковских металлов является наличие договора о передаче их производителю ювелирных изделий, а также документы, подтверждающие факт передачи купленных банковских металлов в предыдущие периоды.

5. Унификация правил внешнего кредитования

Изменения касаются кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит Международная финансовая организация (МФО).
Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они первоклассные иностранные банки с рейтингом не ниже «A».
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Также разрешен перевод средств иностранным гарантам и страховщикам, которые выполнили обязательства украинских заемщиков.

6. Стимулирующая валютная либерализация

1. Репатриация дивидендов теперь в пределах инвестиционного лимита
Расширяется перечень операций, которые юридические лица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита — к ним будет добавлена репатриация дивидендов.
2. Для компаний, поддержавших ВСУ, разрешили переводы сверх ограничений
Юрлица-резиденты, которые перевели средства на спецсчет НБУ для ВСУ (с 7 августа 2025 года), смогут совершать валютные переводы сверх общих ограничений. В частности:
  • оплата импорта, поставленного до 23 февраля 2021 года;
  • возврат предоплаты нерезиденту за товары, которые не были поставлены;
  • исполнение обязательств по кредитам, полученным до 20 июня 2023 года;
  • финансирование расходов зарубежных подразделений;
  • репатриация дивидендов.
3. Конверсия долга в капитал
Создаются условия для конверсии долга резидента-заемщика по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого резидента.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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