НБУ отменил ограничение в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов с карты на карту — Finance.ua

НБУ отменил ограничение в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов с карты на карту Сегодня 09:40 — Финтех и Карты

НБУ отменил ограничение в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов с карты на карту

Национальный банк Украины не продлил регуляторное ограничение в размере 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту».

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

«Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов — физических лиц, открытых в одном банке, на счета других физических лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения стимулировали наработку комплексных совместных решений, направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности как за счет законодательных изменений, так и через саморегулирование рынка путем подписания соответствующего Меморандума.

За время действия ограничений:

был принят и начал действовать Закон Украины от 08.10.2024 № 3994-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг» на основе законопроекта № 11043, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства;

был разработан и подписан при координации банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков, обслуживающих розничных клиентов, и поставщики платежных услуг, имеющих лицензию на ведение расчетных счетов розничных клиентов;

банки и небанковские поставщики платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;

со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и прекращению преступных схем. К примеру, Бюро экономической безопасности недавно разоблачило сеть, насчитывающую более четырех тысяч человек-дропов;

Национальный банк наработал концепцию реестра лиц, над которыми требуется усиленный контроль платежных операций. Предложение будет направлено соответствующему комитету Верховной Рады Украины для дальнейшего рассмотрения в апреле.

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«В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который в настоящее время снизился вследствие введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, обратившей внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума. Краткосрочная тенденция к резкому росту количества открытых платежных карт , которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась», — отметили в Нацбанке.

Регулятор продолжит мониторить ситуацию и работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости принять дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом.

Справка Finance.ua:

В декабре 2024 года украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг;

подписанты меморандума обязуются совершать переводы клиентов с учетом внедренного риск-ориентированного подхода. То есть лимиты не устанавливают на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров;

поставщики платежных услуг, подписавшие меморандум, обязуются установить лимиты (которые также распространяются на переводы по реквизитам IBAN) на операции клиентов без документально подтвержденного дохода.

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