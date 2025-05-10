Нацбанк смягчает валютные ограничения — Finance.ua

Нацбанк смягчает валютные ограничения Сегодня 13:39 — Казна и Политика

Нацбанк смягчает валютные ограничения

С 10 мая Национальный банк смягчил валютные ограничения и приступил к реализации стимулирующей валютной либерализации.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Как говорится в сообщении, целью либерализации является содействие притоку дополнительного капитала в экономику Украины.

«Украинские предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита. Он равен сумме средств, привлеченной с 12 мая 2025 года в уставный капитал этих предприятий от иностранных инвестов», — сообщили в НБУ.

Кроме этого начал действовать ряд других смягчений:

расширяются возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний;

бизнес может осуществлять платежи, связанные с судебными процедурами по невыполнению нерезидентами условий по импортным и экспортным контрактам;

увеличиваются лимиты на расчеты корпоративными картами за границей;

разрешаются отдельные валютные операции на условиях «форвард»;

обеспечивается возможность уплаты консульских сборов на счета дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за границей;

вводится упрощенный порядок открытия каких-либо счетов для военнослужащих, а не только текущих счетов для получения денежного довольствия.

В Нацбанке также рассказали о некоторых ограничениях. В частности, регулятор запретил банкам завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров в случае возврата нерезидентом импортеру средств в гривне из лоросчетов банков-нерезидентов.

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Также банк распространяет ежемесячный лимит в 500 000 грн на расчеты за границей платежными картами, открытыми украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты отдельных видов услуг.

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