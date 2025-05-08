НБУ возобновляет требования к банкам по оценке рисков и планированию деятельности — Finance.ua

НБУ возобновляет требования к банкам по оценке рисков и планированию деятельности Сегодня 19:26

НБУ возобновляет требования к банкам по оценке рисков и планированию деятельности

Национальный банк возобновляет отдельные требования по оценке банками кредитного риска, подготовке планов возобновления деятельности и построению системы управления рисками для повышения устойчивости банковского сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Национальный банк в рамках реализации целей, определенных Стратегией Национального банка Украины и Стратегией по развитию кредитования, продолжает постепенное возобновление действия временно приостановленных с начала введения военного положения требований к банкам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 октября 2025 года вновь будут применяться признаки события дефолта должника, связанные с внесением существенных изменений в условия кредитных договоров, включая реструктуризацию долга.

В то же время, эти признаки не будут применяться к реструктуризациям, проведенным до 30 сентября 2025 года, если по таким договорам соблюдены условия, установленные Правилами работы банков в связи с введением военного положения.

С 1 февраля 2026 года предусматривается использование информации из Кредитного реестра НБУ при оценке риска должника, что будет способствовать завершению банками начатых реструктуризаций.

Также регулятор возобновляет требования по управлению проблемными активами, согласно которым до 31 декабря 2025 года банки должны актуализировать соответствующую стратегию и оперативный план ее реализации.

Читайте также Revolut ведет переговоры с НБУ о получении банковской лицензии

С 1 октября 2025 года возобновляются требования по актуализации внутрибанковских документов по управлению рисками и стресс-тестированию.

Системно важные банки и банки, являющиеся ответственными лицами банковских групп, будут обновлять планы возобновления деятельности ежегодно, начиная с 2025 года, а другие банки — один раз в два года, начиная с 2026 года.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 6 мая 2025 г. № 52, большинство из них вступают в силу с 8 мая 2025 года.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.