Германия ищет способ заблокировать возвращение российского газа через «Северный поток-2» — Finance.ua

Германия ищет способ заблокировать возвращение российского газа через «Северный поток-2» Сегодня 20:33 — Энергетика

Германия ищет способ заблокировать возвращение российского газа через «Северный поток-2»

Правительство Германии рассматривает изменения законодательства, чтобы иметь возможность остановить возможную продажу газопровода «Северный поток-2» на фоне опасений возобновления поставок газа из россии.

Об этом пишет Bloomberg.

Министерство экономики Германии подтвердило, что изучает возможность изменений в законодательство о проверке инвестиций.

Действующая редакция закона о внешней торговле и платежах не позволяет правительству заблокировать продажу компании Nord Stream 2 AG, поскольку она зарегистрирована в Швейцарии, которая входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли.

Проверка инвестиций возможна только в отношении компаний вне Европейского Союза или Европейской ассоциации свободной торговли. Это создает юридический пробел, который, по словам Берлина, нуждается в коррекции на фоне стратегических рисков и финансовых затруднений оператора газопровода.

Обсуждение возможной продажи активов Nord Stream 2 активизировалось после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения войны между россией и Украиной, а также из-за поддержки более дешевого трубопроводного газа со стороны некоторых представителей промышленности в восточной Германии. Также появлялись сообщения об интересе со стороны американского инвестора к активам газопровода.

Берлин категорически отверг призывы к возобновлению работы газопровода, соединяющего Германию и россию. Канцлер Фридрих Мерц недавно заявил о поддержке инициатив Европейского Союза по включению частично поврежденных участков трубопровода в санкционный режим против россии.

Економічна Правда По материалам:

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