Стресс-тестирование пройдет 21 банк: НБУ утвердил методологию — Finance.ua

Стресс-тестирование пройдет 21 банк: НБУ утвердил методологию Сегодня 10:01 — Фондовый рынок

Стресс-тестирование пройдет 21 банк: НБУ утвердил методологию

Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году, которое начинается в июне. Информация о результатах оценки устойчивости будет обнародована в конце года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что такое стресс-тестирование банков

Это один из этапов оценки устойчивости банков.

В этом году стресс-тестирование пройдет 21 банк, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Стресс-тестирование в 2025 году

В 2025 году Национальный банк возобновляет стресс-тестирование банков с использованием неблагоприятного сценария.

Предыдущая оценка устойчивости банков в 2023 году предусматривала только расчет показателей деятельности на следующие три года по базовому макроэкономическому сценарию на основе макроэкономического прогноза Национального банка.

Дальнейшее приспособление банков к условиям военного положения, наращивание активности и объемов балансов требует более полной оценки рисков. Стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию позволит определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.

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Неблагоприятный сценарий отражает гипотетический довольно глубокий и затяжной кризис. В основу предположений о глубине кризиса положен опыт стресс-тестирования банков в ЕС. В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается снижение ВВП на -3,1%.

Прогнозный горизонт стресс-тестирования традиционно составит три года. Баланс банков будет статическим в прогнозном периоде: структура и объемы активов меняться не будут (за исключением изменений исключительно вследствие действия рисков и курсовых переоценок).

Также стресс-тест предусматривает реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков.

Кредитный риск возникает в результате ухудшения качества кредитов. Параметры ухудшения качества определяются для кредитов крупных корпоративных должников индивидуально и для других кредитов на портфельной основе.

Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется посредством неизменности ставок по активам и роста стоимости обязательств.

Валютный риск реализуется посредством переоценки открытой валютной позиции в результате девальвации, изменения компонента валютного риска в составе рыночного риска, а также косвенно через кредитный и процентный риски.

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Дополнительно Национальный банк в неблагоприятном сценарии также предусмотрел влияние на капитал банков реализации операционного риска.

Результаты стресс-тестирования

По результатам стресс-тестирования для банков будут определены необходимые уровни достаточности нормативов капитала, что позволит обезопасить их от нарушения нормативных требований и наступления неплатежеспособности даже при кризисных условиях.

Если рассчитанные необходимые уровни достаточности капитала банка окажутся выше нормативных значений показателей, банку нужно будет составить программу капитализации/реструктуризации. Выполнение программы должно обеспечить достижение/соблюдение установленных необходимых уровней достаточности капитала.

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