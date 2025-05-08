Стресс-тестирование пройдет 21 банк: НБУ утвердил методологию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стресс-тестирование пройдет 21 банк: НБУ утвердил методологию

Фондовый рынок
1
Стресс-тестирование пройдет 21 банк: НБУ утвердил методологию
Стресс-тестирование пройдет 21 банк: НБУ утвердил методологию
Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году, которое начинается в июне. Информация о результатах оценки устойчивости будет обнародована в конце года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что такое стресс-тестирование банков

Это один из этапов оценки устойчивости банков.
В этом году стресс-тестирование пройдет 21 банк, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Стресс-тестирование в 2025 году

В 2025 году Национальный банк возобновляет стресс-тестирование банков с использованием неблагоприятного сценария.
Предыдущая оценка устойчивости банков в 2023 году предусматривала только расчет показателей деятельности на следующие три года по базовому макроэкономическому сценарию на основе макроэкономического прогноза Национального банка.
Дальнейшее приспособление банков к условиям военного положения, наращивание активности и объемов балансов требует более полной оценки рисков. Стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию позволит определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.
Читайте также
Неблагоприятный сценарий отражает гипотетический довольно глубокий и затяжной кризис. В основу предположений о глубине кризиса положен опыт стресс-тестирования банков в ЕС. В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается снижение ВВП на -3,1%.
Прогнозный горизонт стресс-тестирования традиционно составит три года. Баланс банков будет статическим в прогнозном периоде: структура и объемы активов меняться не будут (за исключением изменений исключительно вследствие действия рисков и курсовых переоценок).
Также стресс-тест предусматривает реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков.
  • Кредитный риск возникает в результате ухудшения качества кредитов. Параметры ухудшения качества определяются для кредитов крупных корпоративных должников индивидуально и для других кредитов на портфельной основе.
  • Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется посредством неизменности ставок по активам и роста стоимости обязательств.
  • Валютный риск реализуется посредством переоценки открытой валютной позиции в результате девальвации, изменения компонента валютного риска в составе рыночного риска, а также косвенно через кредитный и процентный риски.

Читайте также: Самые привлекательные депозиты мая 2025 года

Дополнительно Национальный банк в неблагоприятном сценарии также предусмотрел влияние на капитал банков реализации операционного риска.

Результаты стресс-тестирования

По результатам стресс-тестирования для банков будут определены необходимые уровни достаточности нормативов капитала, что позволит обезопасить их от нарушения нормативных требований и наступления неплатежеспособности даже при кризисных условиях.
Если рассчитанные необходимые уровни достаточности капитала банка окажутся выше нормативных значений показателей, банку нужно будет составить программу капитализации/реструктуризации. Выполнение программы должно обеспечить достижение/соблюдение установленных необходимых уровней достаточности капитала.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems