НБУ обнародовал оценку стресса в финансовой системе Украины — Finance.ua

НБУ обнародовал оценку стресса в финансовой системе Украины Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

НБУ обнародовал оценку стресса в финансовой системе Украины

В 2024 году банки смогли обеспечить непрерывное обслуживание бизнеса и населения и предоставляли все больше ресурсов экономике для преодоления последствий войны. Ликвидность, платежеспособность и операционная устойчивость банковской системы не вызывают опасений.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности.

С сентября Индекс финансового стресса (ИФС) заметно снизился, прежде всего из-за значительного снижения субиндекса государственных ценных бумаг. Этому способствовала реструктуризация внешнего государственного долга в конце лета и уменьшение доходности суверенных еврооблигаций, несколько снизились и доходности гривневых ОВГЗ. С тех пор самым неблагоприятным образом на ИФС повлияло сохранение умеренно высокого уровня валютного субиндекса из-за значительных объемов интервенций Национального банка на валютном рынке.

Значение субиндекса поведения домохозяйств постепенно улучшалось благодаря притоку средств на счета. Рост цен на облигации украинских компаний улучшил субиндекс корпоративных ценных бумаг. Банковский субиндекс остается на самом низком уровне среди других субиндексов, несмотря на незначительное снижение коэффициентов покрытия ликвидностью в результате повышения Национальным банком требований к обязательным резервам.

Макроэкономические условия

Экономический рост продолжается, несмотря на энергетический террор россии. Стабильное поступление международной помощи позволяет финансировать значительный «военный» бюджетный дефицит и пополнять международные резервы и сглаживает структурные уязвимости украинской экономики в результате войны. За счет этого у Национального банка есть возможность обеспечивать стабильную работу валютного рынка и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

В настоящее время инфляция ускорилась, однако инфляционное давление ослабится с середины следующего года после поступления на рынок продукции нового урожая. Усиление Национальным банком монетарных условий остановит продолжавшееся более года снижение коммерческих ставок банков.

Ключевым риском для финансовой стабильности остается война, что не создает немедленных вызовов для банков и небанковских финансовых учреждений, однако значительно повышает их затраты на осуществление операционной деятельности и сдерживает риск-аппетит развития отдельных линий бизнеса.

Ликвидность банков

После непродолжительного периода сезонной волатильности, объемы вложений бизнеса и населения в банках растут. Это поддерживает значительный уровень ликвидности банковского сектора — банки с запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности.

Повышение Национальным банком требований к обязательным резервам и более активное инвестирование банками средств в ОВГЗ с одновременным сокращением доли депозитных сертификатов в высоколиквидных активах потребует от банков более активного управления ликвидностью, поэтому можно ожидать более привлекательных условий привлечения клиентских средств.

Кредитование

Чистый гривневый кредитный портфель бизнеса увеличился за год (по состоянию на 1 ноября 2024 года до 1 ноября 2023 года) более чем на 20%, население — более чем на 30% В опросе об условиях кредитования банки отмечают рост спроса на заемные средства от клиентов (по кредитам) бизнеса — оценки самые высокие с 2021 года).

Корпоративный кредитный портфель растет у банков всех групп и предприятий разного размера. Финучреждения активно кредитуют предприятия сельского хозяйства, торговли и промышленности, вкладываясь в их рост.

Пошаговое выполнение Стратегии по развитию кредитования устраняет пробелы на рынке для улучшения доступа к кредитным ресурсам. Меморандум, заключенный банками летом, способствовал финансированию возобновления энергетики на льготных условиях.

В сегменте розничного необеспеченного кредитования конкуренция еще сильнее, чем в корпоративном. Несмотря на рост кредитов, их уровень остается достаточно низким по отношению к ВВП и доходам населения, что свидетельствует о значительном пространстве для наращивания портфеля.

Роль государственной поддержки в кредитовании бизнеса ослабляется. В дальнейшем дизайн программ государственной поддержки должен обеспечивать преобладание рыночных механизмов. В то же время усиливается роль гарантий правительства и международных финансовых организаций для покрытия кредитного риска.

Доходность банков

Банки преимущественно смогли удержать доходность активов, поэтому чистая процентная маржа осталась высокой, а рентабельность — значительной, что позволяет поддерживать высокий уровень капитала.

Весомым неблагоприятным фактором для прибыльности банков стало повторное повышение ставки налога на прибыль до 50%. Практика ретроспективных налоговых новаций значительно усложняет планирование капитала банков, а для некоторых сужает возможности кредитования.

Банки успешно перешли на новую трехуровневую структуру регулятивного капитала, начали учитывать в капитале все ключевые риски (кредитный, рыночный и операционный) и имеют первые результаты внутренней оценки достаточности капитала в рамках ICAAP. Вместе это обеспечило значительное продвижение в приведении отечественных банковских регуляций к нормам ЕС. Эта работа будет продолжаться и дальше.

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