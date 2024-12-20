НБУ инициирует обновление норм, касающихся системы киберзащиты банков — Finance.ua

НБУ инициирует обновление норм, касающихся системы киберзащиты банков Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

НБУ инициирует обновление норм, касающихся системы киберзащиты банков

Национальный банк предлагает обновить некоторые нормы, касающиеся функционирования системы киберзащиты и контроля за состоянием информационной безопасности и киберзащиты в банковской системе Украины.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, намечено усовершенствование процесса ежегодной отчетности банками по результатам проведенной самооценки процессов организации и обеспечения информационной безопасности и киберзащиты.

Также предлагается урегулировать порядок информирования банками Национального банка о значительных киберинцидентах и ​​существенных изменениях в организации информационной безопасности и киберзащиты.

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам информационной безопасности и киберзащиты», который предлагается для общественного обсуждения.

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