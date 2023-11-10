Страны НАТО должны учиться киберзащите у Украины, — глава МИД Германии Сегодня 14:34 — Технологии&Авто

Страны НАТО помогают Украине с киберзащитой, но во многом союзники должны поучиться у нашей страны.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление

«Поддерживая Украину в киберзащите, мы тоже защищаем себя. Поэтому Германия предоставила Украине 10 тысяч наземных станций для спутниковой интернет-системы. И мы вносим свою лепту в киберпотенциал Украины, обучая персонал. Но и нам тоже есть чему поучиться у Украины», — заявила Бербок на первой конференции НАТО по кибербезопасности в Берлине.

Глава МИД Германии подчеркнула, что сейчас у украинских специалистов, вероятно, больше опыта киберзащиты, чем у всех стран НАТО вместе взятых.

По ее словам, если близкие партнеры НАТО уязвимы, уязвим и сам Альянс. Это стало ясно, когда россия в день начала полномасштабного вторжения атаковала сеть связи ViaSat. Ее эффект распространился на сети по всей Европе, а в Германии поставщики возобновляемой энергии временно потеряли связь с более чем 3000 ветровыми электростанциями.

«Кибератаки — это не игра. Они влияют на реальный мир. Они угрожают жизни и экономике. Они представляют опасность для нашей демократии и верховенства права. Киберпространство стало нервной системой нашего общества», — добавила глава МИД Германии.

Российские кибератаки

После полномасштабного вторжения россии в Украину российские хакеры неоднократно осуществляли кибератаки на украинские госорганы, объекты энергетической инфраструктуры и т. д.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры рф пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.