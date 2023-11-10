Страны НАТО должны учиться киберзащите у Украины, — глава МИД Германии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны НАТО должны учиться киберзащите у Украины, — глава МИД Германии

Технологии&Авто
27
Страны НАТО помогают Украине с киберзащитой, но во многом союзники должны поучиться у нашей страны.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.
«Поддерживая Украину в киберзащите, мы тоже защищаем себя. Поэтому Германия предоставила Украине 10 тысяч наземных станций для спутниковой интернет-системы. И мы вносим свою лепту в киберпотенциал Украины, обучая персонал. Но и нам тоже есть чему поучиться у Украины», — заявила Бербок на первой конференции НАТО по кибербезопасности в Берлине.
Глава МИД Германии подчеркнула, что сейчас у украинских специалистов, вероятно, больше опыта киберзащиты, чем у всех стран НАТО вместе взятых.
По ее словам, если близкие партнеры НАТО уязвимы, уязвим и сам Альянс. Это стало ясно, когда россия в день начала полномасштабного вторжения атаковала сеть связи ViaSat. Ее эффект распространился на сети по всей Европе, а в Германии поставщики возобновляемой энергии временно потеряли связь с более чем 3000 ветровыми электростанциями.
«Кибератаки — это не игра. Они влияют на реальный мир. Они угрожают жизни и экономике. Они представляют опасность для нашей демократии и верховенства права. Киберпространство стало нервной системой нашего общества», — добавила глава МИД Германии.
Российские кибератаки
После полномасштабного вторжения россии в Украину российские хакеры неоднократно осуществляли кибератаки на украинские госорганы, объекты энергетической инфраструктуры и т. д.
В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры рф пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.