Со следующего года украинцы будут больше платить за услуги связи от «Укртелекома» — Finance.ua

Со следующего года украинцы будут больше платить за услуги связи от «Укртелекома» Сегодня 09:18 — Фондовый рынок

Со следующего года украинцы будут больше платить за услуги связи от «Укртелекома»

АО «Укртелеком» анонсировало повышение тарифов на услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио, которое вступит в силу с 1 января 2025 года.

Соответствующая информация обнародована на сайте компании.

Сколько будут стоить услуги

Согласно приведенным данным, с 1 января стоимость пакета «Простой» возрастет со 195 до 255 грн в месяц.

Тариф «Простой минимальный» увеличится со 195 до 249 грн в месяц.

За пакет «Домашний базовый» клиенты будут платить 325 грн в месяц вместо 255 грн.

Стоимость тарифа «Домашний безлимитный» составит 329 грн вместо 255 грн.

Также с 1 января будет увеличена оплата за проводное радио — со 145 грн до 189 грн в месяц.

Напомним, ранее оператор «Киевстар» разъяснил тарифы на услугу домашнего интернета, работающего без света.

Оператор отмечал, что абоненты могут пользоваться домашним интернетом даже при отключении электричества, поскольку 90% сети домашнего интернета оборудованы источниками бесперебойного питания.

Укрінформ По материалам:

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