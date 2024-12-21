Со следующего года украинцы будут больше платить за услуги связи от «Укртелекома» — Finance.ua
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Со следующего года украинцы будут больше платить за услуги связи от «Укртелекома»

Фондовый рынок
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Со следующего года украинцы будут больше платить за услуги связи от «Укртелекома»
Со следующего года украинцы будут больше платить за услуги связи от «Укртелекома»
АО «Укртелеком» анонсировало повышение тарифов на услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио, которое вступит в силу с 1 января 2025 года.
Соответствующая информация обнародована на сайте компании.

Сколько будут стоить услуги

Согласно приведенным данным, с 1 января стоимость пакета «Простой» возрастет со 195 до 255 грн в месяц.
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Тариф «Простой минимальный» увеличится со 195 до 249 грн в месяц.
За пакет «Домашний базовый» клиенты будут платить 325 грн в месяц вместо 255 грн.
Стоимость тарифа «Домашний безлимитный» составит 329 грн вместо 255 грн.
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Также с 1 января будет увеличена оплата за проводное радио — со 145 грн до 189 грн в месяц.
Напомним, ранее оператор «Киевстар» разъяснил тарифы на услугу домашнего интернета, работающего без света.
Оператор отмечал, что абоненты могут пользоваться домашним интернетом даже при отключении электричества, поскольку 90% сети домашнего интернета оборудованы источниками бесперебойного питания.
По материалам:
Укрінформ
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