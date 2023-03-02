«Укртелеком» оценил потери из-за войны — Finance.ua

«Укртелеком» оценил потери из-за войны Сегодня 09:46 — Фондовый рынок

Телекоммуникационная компания «Укртелеком» оценивает потери из-за войны в 2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении компании.

«По предварительным оценкам, общие разрушительные последствия российской агрессии для „Укртелекома“ достигают 2 млрд гривен, что преимущественно обусловлено экономическим обесцениванием операционных активов и потерей активов на временно оккупированных территориях на сумму более 600 млн гривен. Кроме того, в результате боевых действий было повреждено около зданий компании, а около 40 — полностью разрушены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала войны «Укртелеком» возобновил предоставление услуг более чем в 1 200 населенных пунктах для более 350 тысяч домохозяйств, реконструировал более 130 километров разрушенных линий связи.

Интернет-доступ обеспечен на уровне 87% населённых пунктов национального покрытия компании по состоянию на 24 февраля 2022 года.

При этом услуги предоставляются во всех областях кроме временно оккупированных населенных пунктов Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Справка Finance.ua:

2022 год «Укртелеком» закончил с показателем EBITDA (прибыль до вычета налогов, амортизации и дивидендов) свыше 1,2 млрд гривен, уменьшив доход на 15% до 5,6 млрд гривен по сравнению с 2021 годом.

АО «Укртелеком» — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Украины. Компания является частью группы компаний SCM.

Українські Новини По материалам:

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