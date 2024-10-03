В «Укртелекоме» рассказали, как рост налогов повлияет на тарифы — Finance.ua

В «Укртелекоме» рассказали, как рост налогов повлияет на тарифы
В этом году цены на Интернет от Укртелеком останутся без изменений.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Анонсированное многими провайдерами повышение тарифов на услугу интернет из-за перехода на новую для них общую систему налогообложения никак не повлияет на клиентов Укртелекома», — говорится в сообщении.
В тарифе для конечного потребителя более 30% занимают налоги.
«В частности, в 2023 году компания уплатила более 1,35 млрд грн налогов, а за первые шесть месяцев 2024 года — более 660 млн грн», — добавили в компании.
Напомним, ранее Vodafone объявил об обновлении тарифов для бизнес-клиентов. Цены на услуги поменялись с 1 сентября. Наряду с ценами изменились и наполнение тарифных планов.
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Ранее оператор «Киевстар» разъяснил тарифы на услугу домашнего интернета, работающего без света. Оператор отмечал, что абоненты могут пользоваться домашним интернетом даже при отключении электричества, поскольку 90% сети домашнего интернета оборудованы источниками бесперебойного питания.
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