В Укрпочте рассказали, будут ли повышать тарифы на доставку до конца года — Finance.ua

В Укрпочте рассказали, будут ли повышать тарифы на доставку до конца года Сегодня 10:45

В Укрпочте рассказали, будут ли повышать тарифы на доставку до конца года

«Укрпочта» решила не повышать тарифы на доставку минимум до конца 2024 года.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Telegram.

«АО „Укрпочта“ приняло решение о сохранении тарифов на доставку как минимум до конца 2024 года», — указал Смелянский.

«Мы понимаем решения компаний, которые, под влиянием роста расходов, приняли решение об увеличении тарифов. Мы также рассматривали этот вопрос. Но, учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, приняли решение поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы, как и внутри страны, так и для отправки за границу, для наших экспортеров. Надеемся, что бизнесы поддержат нас через увеличение объемов. Это будет лучшая взаимная поддержка», — отметил он.

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По его словам, Укрпочта также делает все, чтобы ускорить сроки доставки и ее качество.

«В течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, которая должна уменьшить сроки доставки. Мы также планируем запустить новое, удобное мобильное приложение и другие приятные для клиентов нововведения», — отметил Смелянский.

Напомним, с 1 октября 2024 года «Укрпочта» из-за изменений в Налоговом кодексе Украины будет по-новому продавать почтовые марки, маркированные конверты и открытки — они будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

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