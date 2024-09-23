«Укрпочта» продлила скидки на отправку между Канадой и Украиной — Finance.ua
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«Укрпочта» продлила скидки на отправку между Канадой и Украиной

Личные финансы
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«Укрпочта» продлила скидки на отправку между Канадой и Украиной
«Укрпочта» продлила скидки на отправку между Канадой и Украиной
За первый год действия соглашения объемы посылок между Украиной и Канадой увеличились более чем на 25%, поэтому «Укрпочта» и партнеры решили продолжить действие скидок.
Об этом сообщает гендиректор компании Игорь Смилянский.
Отмечается, что скидка 10% будет действовать на габаритные посылки и 15% на «Мелкий пакет Prime».
Смилянский добавляет, что отправлять можно из любого из 7 000+ отделений «Укрпочты» в любое из 6200+ отделений Почты Канады и наоборот. Тарифы действуют в оба направления.
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Сроки доставки из Украины в Канаду сейчас составляют 7−14 дней благодаря участию DHL Global Match. Из Канады в Украину чуть больше. На встрече также договорились разработать новые логистические пути для существенного улучшения сроков.
Отмечается, что соглашения с США и Великобританией уже в процессе.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта внесла изменения в выплате наложенных платежей за почтовые отправления. С 30 августа компания прекратила принимать для пересылки отправки с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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