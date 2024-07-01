Укрпочта увеличивает тарифы на отправку — Finance.ua

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Укрпочта увеличивает тарифы на отправку

Личные финансы
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Укрпочта увеличивает тарифы на отправку
Укрпочта увеличивает тарифы на отправку
АО «Укрпочта» с 1 июля увеличивает тарифы «Укрпочта. Стандарт» и «Укрпочта. Экспресс» в среднем на 5−10 грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Национальный почтовый оператор упрощает и индексирует стоимость услуг на отправку по Украине в рамках тарифов „Укрпочта. Стандарт“ и „Укрпочта. Экспресс“ с 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания вынужденно пересматривает и индексирует тарифы на отправку в Украину.

Ключевые причины:

  • рост цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги;
  • инфляция;
  • значительные разрушения инфраструктуры в результате российских обстрелов и необходимость ее восстановления.
«Обновленные тарифы также содержат расходы на реализацию мер по обеспечению непрерывной работы в условиях отсутствия электроэнергии, в том числе на прифронтовых территориях, для того чтобы пенсии, социальные выплаты, посылки, лекарства и письма доставлялись повсюду при любых условиях», — добавили в компании.

Новые тарифы:

  • стоимость отправлений «Укрпочта Стандарт» увеличится в среднем на 5−9 грн;
  • тарифы «Укрпочта. Экспресс по области и в пределах Украины изменятся в среднем на сумму до 10 грн в зависимости от веса отправления. К примеру, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь будет стоить 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн — до пересмотра тарифов;
  • стоимость для отправок до 2 кг будет единой в пределах страны. Согласно тарифу «Стандарт» для отправлений до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине — 45 грн. А для тарифа Экспресс — 45 и 60 грн соответственно.
Тарифы на пересылку письменной корреспонденции, услуг «Укрпочта. Документ» и международных отправлений не изменятся.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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