Новая почта планирует изменить тарифы с 1 октября — Finance.ua
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Новая почта планирует изменить тарифы с 1 октября

Фондовый рынок
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Новая почта планирует изменить тарифы с 1 октября
Новая почта планирует изменить тарифы с 1 октября
С 1 октября Новая почта обновляет тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам.
Об этом говорится в сообщении компании для партнеров, пишет inforesist.org.

Основные изменения

Отмена комиссии при возврате посылок
Ранее отправитель оплачивал 0,5% от оценочной стоимости при возврате посылки, если получатель отказался или не забрал ее. Теперь эта комиссия отменена.
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Посылки до 30 кг и документы
Доставка документов между отделениями и почтоматами по городу и по Украине — 65 грн (+10 грн). В компании напомнили, что в стоимость уже входит фирменный картонный конверт.
Доставка посылок между отделениями и почтоматами по городу (Локал):
  • до 2 кг — 60 грн (+10 грн)
  • до 10 кг — 90 грн (+10 грн)
  • до 30 кг — 140 грн (+20 грн)
по Украине:
  • до 2 кг — 80 грн (+10 грн)
  • до 10 кг — 110 грн (+10 грн)
  • до 30 кг — 160 грн (+20 грн)
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Паллеты
  • Стоимость перевозки между отделениями: от +50 грн до +250 грн.
  • Введение доплаты за адресное обслуживание: +150 грн
Грузы свыше 30 кг
  • Стоимость перевозки между отделениями Локал: +0,5 грн/кг
  • Стоимость перевозки между отделениями по Украине: +1 грн/кг
Шины и диски
  • Стоимость перевозки между отделениями: от +10 грн до +40 грн.
  • Введение доплаты за адресное обслуживание: +35 грн для легковых шин и дисков; +120 грн для грузовых шин и дисков
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Ранее Новая почта обнародовала итоги работы компании за 6 мес. 2024 года. Количество доставленных посылок и грузов составило 222 млн — это на 17% больше, чем за тот же период 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • С мая Nova Post доставила 12 280 отправлений между 14 европейскими странами. Больше всего посылок было отправлено из Польши. Чаще всего между европейскими странами пересылают документы и посылки весом до 10 кг. Срок доставки — от 2-х дней, а стоимость зависит от веса и расстояния.
  • Больше всего посылок было отправлено из Польши — 4 770, из них 2 192 доставлены в Германию.
  • Второе место занимает Германия с 1640 отправлениями, большинство из которых также поехали в Польшу.
  • Третье популярное направление — Румыния-Молдова.
По материалам:
Finance.ua
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