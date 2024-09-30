Новая почта планирует изменить тарифы с 1 октября — Finance.ua

Новая почта планирует изменить тарифы с 1 октября Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Новая почта планирует изменить тарифы с 1 октября

С 1 октября Новая почта обновляет тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам.

Об этом говорится в сообщении компании для партнеров, пишет inforesist.org

Основные изменения

Отмена комиссии при возврате посылок

Ранее отправитель оплачивал 0,5% от оценочной стоимости при возврате посылки, если получатель отказался или не забрал ее. Теперь эта комиссия отменена.

Посылки до 30 кг и документы

Доставка документов между отделениями и почтоматами по городу и по Украине — 65 грн (+10 грн). В компании напомнили, что в стоимость уже входит фирменный картонный конверт.

Доставка посылок между отделениями и почтоматами по городу (Локал):

до 2 кг — 60 грн (+10 грн)

до 10 кг — 90 грн (+10 грн)

до 30 кг — 140 грн (+20 грн)

по Украине:

до 2 кг — 80 грн (+10 грн)

до 10 кг — 110 грн (+10 грн)

до 30 кг — 160 грн (+20 грн)

Паллеты

Стоимость перевозки между отделениями: от +50 грн до +250 грн.

Введение доплаты за адресное обслуживание: +150 грн

Грузы свыше 30 кг

Стоимость перевозки между отделениями Локал: +0,5 грн/кг

Стоимость перевозки между отделениями по Украине: +1 грн/кг

Шины и диски

Стоимость перевозки между отделениями: от +10 грн до +40 грн.

Введение доплаты за адресное обслуживание: +35 грн для легковых шин и дисков; +120 грн для грузовых шин и дисков

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Ранее Новая почта обнародовала итоги работы компании за 6 мес. 2024 года. Количество доставленных посылок и грузов составило 222 млн — это на 17% больше, чем за тот же период 2023 года.

Справка Finance.ua:

С мая Nova Post доставила 12 280 отправлений между 14 европейскими странами. Больше всего посылок было отправлено из Польши. Чаще всего между европейскими странами пересылают документы и посылки весом до 10 кг. Срок доставки — от 2-х дней, а стоимость зависит от веса и расстояния.

Больше всего посылок было отправлено из Польши — 4 770, из них 2 192 доставлены в Германию.

Второе место занимает Германия с 1640 отправлениями, большинство из которых также поехали в Польшу.

Третье популярное направление — Румыния-Молдова.

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