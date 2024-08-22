Новая почта назвала самые популярные направления доставки между европейскими странами — Finance.ua

Новая почта назвала самые популярные направления доставки между европейскими странами Сегодня 18:00 — Личные финансы

Новая почта назвала самые популярные направления доставки между европейскими странами

С мая Nova Post доставила 12 280 отправлений между 14 европейскими странами. Больше всего посылок было отправлено из Польши.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Подводим итоги работы нашей доставки между странами Европы, в которых есть Nova Post. С мая мы доставили 12 280 отправлений между 14 европейскими странами», — сказано в сообщении.

Самые популярные направления

Чаще всего между европейскими странами пересылают документы и посылки весом до 10 кг. Срок доставки — от 2-х дней, а стоимость зависит от веса и расстояния.

Больше всего посылок было отправлено из Польши — 4 770, из них 2 192 доставлены в Германию.

Второе место занимает Германия с 1640 отправлениями, большинство из которых также поехали в Польшу.

Третье популярное направление — Румыния-Молдова.

Мы видим большие перспективы в развитии доставки между европейскими странами. Ежемесячно улучшаем процессы, чтобы еще быстрее доставлять посылки, например, в направлении Берлин-Варшава, где доставка уже возможна на следующий день", — отметил Александр Лысовец, СЕО Nova Post Europe.

Напомним, ранее Новая почта обнародовала итоги работы компании за 6 мес. 2024 года. Количество доставленных посылок и грузов составило 222 млн — это на 17% больше, чем за тот же период 2023 года. Компании группы Nova (Новая почта) уплатили в первом полугодии 5,8 млрд грн налогов и сборов в местные и государственные бюджеты. Это как 2,5 млн минимальных пенсий или более чем годовой бюджет Николаева.

Новая почта сомневается в целесообразности введения налога на посылки стоимостью до 150 евро. Компания считает, что расходы государства на таможенное оформление будут больше, чем доходы.

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