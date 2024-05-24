«Новая почта» запускает доставку между странами Европы — Finance.ua

«Новая почта» запускает доставку между странами Европы Сегодня 17:10 — Мир

«Новая почта» запускает доставку между странами Европы

Nova Post объявила о запуске новой услуги международной доставки посылок между странами Европы.

Об этом сообщили в компании.

Теперь клиенты Nova Post могут отправлять посылки не только из Украины в страны Европы или наоборот, но и между любыми странами, где есть отделение Nova Post.

Список доступных стран:

Польша;

Литва;

Чехия;

Германия;

Словакия;

Эстония;

Латвия;

Венгрия;

Италия;

Испания.

То есть услуга доступна во всех странах Европы, кроме Молдовы, Румынии и Великобритании.

Что можно отправлять:

документы;

посылки;

грузы до 100 кг.

Сроки доставки:

до 2 дней в отделение;

до 2 дней по адресу;

до 2 дней в почтомат;

до 2 дней в пункт выдачи.

Стоимость доставки зависит от веса отправки и расстояния между странами. Например, отправка посылки до 2 кг из Польши в отделение Германии будет стоить 43 злотых, а в Испанию — 65 злотых. Доставка курьером по адресу будет стоить + 10 злотых к стоимости.

Подробнее о доставке и тарифах можно почитать по ссылке.

Как оформить международную отправку

Для оформления международных отправлений доступны удобные диджитал-инструменты:

мультиязычный сайт;

мобильное приложение;

бизнес кабинет, где клиент может не только создать посылку, но и вызвать курьера, оплатить доставку, узнать график работы и адрес ближайшего отделения или пункта выдачи посылок, а также отслеживать перемещение отправки в реальном времени.

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