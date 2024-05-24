«Новая почта» запускает доставку между странами Европы — Finance.ua
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«Новая почта» запускает доставку между странами Европы

Мир
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«Новая почта» запускает доставку между странами Европы
«Новая почта» запускает доставку между странами Европы
Nova Post объявила о запуске новой услуги международной доставки посылок между странами Европы.
Об этом сообщили в компании.
Теперь клиенты Nova Post могут отправлять посылки не только из Украины в страны Европы или наоборот, но и между любыми странами, где есть отделение Nova Post.
Список доступных стран:
  • Польша;
  • Литва;
  • Чехия;
  • Германия;
  • Словакия;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Венгрия;
  • Италия;
  • Испания.
То есть услуга доступна во всех странах Европы, кроме Молдовы, Румынии и Великобритании.
Что можно отправлять:
  • документы;
  • посылки;
  • грузы до 100 кг.
Сроки доставки:
  • до 2 дней в отделение;
  • до 2 дней по адресу;
  • до 2 дней в почтомат;
  • до 2 дней в пункт выдачи.
Стоимость доставки зависит от веса отправки и расстояния между странами. Например, отправка посылки до 2 кг из Польши в отделение Германии будет стоить 43 злотых, а в Испанию — 65 злотых. Доставка курьером по адресу будет стоить + 10 злотых к стоимости.
Подробнее о доставке и тарифах можно почитать по ссылке.

Как оформить международную отправку

Для оформления международных отправлений доступны удобные диджитал-инструменты:
  • мультиязычный сайт;
  • мобильное приложение;
  • бизнес кабинет, где клиент может не только создать посылку, но и вызвать курьера, оплатить доставку, узнать график работы и адрес ближайшего отделения или пункта выдачи посылок, а также отслеживать перемещение отправки в реальном времени.
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По материалам:
Finance.ua
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