«Новая почта» планирует запустить межконтинентальные авиарейсы — Finance.ua

«Новая почта» планирует запустить межконтинентальные авиарейсы
Авиакомпания Supernova Airlines планирует осуществлять межконтинентальные рейсы между Украиной и крупными странами.
Об этом сообщил директор по маркетингу «Новой почты» Павел Даниман на форуме ЭП «Украинский экспорт: окно открывается?»
«Наш самолет проходит сертификационные полеты, и мы готовимся, чтобы он совершал уже межконтинентальные рейсы. Мы будем ускорять доставку между Украиной и крупными странами, где много трафика посылок», — рассказал он.
Хотя «Новая почта» уже доставляет посылки в США, она не планирует пока открывать там свои отделения.
Напомним:
Авиакомпания Supernova Airlines совершила первый рейс на собственном самолете Boeing.
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