«Новая почта» планирует запустить межконтинентальные авиарейсы — Finance.ua

«Новая почта» планирует запустить межконтинентальные авиарейсы Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

«Новая почта» планирует запустить межконтинентальные авиарейсы

Авиакомпания Supernova Airlines планирует осуществлять межконтинентальные рейсы между Украиной и крупными странами.

Об этом сообщил директор по маркетингу «Новой почты» Павел Даниман на форуме ЭП «Украинский экспорт: окно открывается?»

«Наш самолет проходит сертификационные полеты, и мы готовимся, чтобы он совершал уже межконтинентальные рейсы. Мы будем ускорять доставку между Украиной и крупными странами, где много трафика посылок», — рассказал он.

Хотя «Новая почта» уже доставляет посылки в США, она не планирует пока открывать там свои отделения.

Напомним:

Авиакомпания Supernova Airlines совершила первый рейс на собственном самолете Boeing.

Економічна Правда По материалам:

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