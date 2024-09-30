«Новая почта» расширила сеть в одной из европейских стран — Finance.ua

«Новая почта» расширила сеть в одной из европейских стран
«Новая почта» расширила свою сеть в Испании и открыла еще 5 новых отделений.
Об этом говорится в сообщении компании.
Теперь клиенты компании могут воспользоваться услугами 6 отделений в испанских городах: Барселона, Валенсия, Аликанте, Торревьеха, Малага.
Адреса новых отделений:
- Барселона, отделение № 3 — грузовое до 1000 кг,
- Валенсия, почтовое до 30 кг,
- Аликанте, почтовое до 30 кг,
- Торревьеха, почтовое до 30 кг,
- Малага, почтовое до 30 кг.
Читайте также
Отмечается, что «Новая почта» предлагает также доставку более чем в 13 000 пунктов выдачи посылок и 1 350 почтоматов по всей Испании.
Сроки доставки из Украины в Испанию составляют от 5 рабочих дней, а между городами Испании и странами Европы — от 1 дня.
Также в Новой почте анонсировали вскоре открытие новых отделений в Барселоне и Бенидорме.
Справка Finance.ua:
- Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.
- На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.
Поделиться новостью