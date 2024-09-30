«Новая почта» расширила сеть в одной из европейских стран — Finance.ua

«Новая почта» расширила сеть в одной из европейских стран Сегодня 11:50 — Мир

«Новая почта» расширила сеть в одной из европейских стран

«Новая почта» расширила свою сеть в Испании и открыла еще 5 новых отделений.

Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь клиенты компании могут воспользоваться услугами 6 отделений в испанских городах: Барселона, Валенсия, Аликанте, Торревьеха, Малага.

Адреса новых отделений:

Барселона, отделение № 3 — грузовое до 1000 кг,

Валенсия, почтовое до 30 кг,

Аликанте, почтовое до 30 кг,

Торревьеха, почтовое до 30 кг,

Малага, почтовое до 30 кг.

Отмечается, что «Новая почта» предлагает также доставку более чем в 13 000 пунктов выдачи посылок и 1 350 почтоматов по всей Испании.

Сроки доставки из Украины в Испанию составляют от 5 рабочих дней, а между городами Испании и странами Европы — от 1 дня.

Также в Новой почте анонсировали вскоре открытие новых отделений в Барселоне и Бенидорме.

Справка Finance.ua:

Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.



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