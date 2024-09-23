«Новая почта» запустила новое мобильное приложение — Finance.ua

«Новая почта» запустила новое мобильное приложение Сегодня 11:45 — Личные финансы

«Новая почта» запустила новое мобильное приложение

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Главное его отличие — теперь вы можете управлять Новой почтой самостоятельно. Больше не нужно звонить в колл-центр, чтобы узнать, где посылка, переадресовать ее, узнать, когда именно приедет курьер, или поручить получение другому человеку. Не надо говорить с оператором для создания экспресс-накладной или ждать, пока он создаст инвойс для отправки посылки в другую страну.

Управляйте своими расходами просто и эффективно с помощью дебетовой карты. Выбрать оптимальный вариант для себя можно на Finance.ua.

1. Удобное оформление переадресации: можно переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру ЕН, можно редактировать или отменить переадресацию, или заказать ее повторно.

2. Вызов курьера. Вашу посылку заберут от двери, даже если она больше 30 кг. Так же можно поступить с заказом адресной доставки.

3. Отслеживание своей посылки по Украине и за границей в каждую единицу времени.

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4. Управление своей посылкой лично. Теперь можно:

создать посылку в приложении, а в отделении ее только оставить в специальном боксе для отправки или отдать оператору;

создать посылку в приложении и отправить ее через почтомат, даже без упаковки;

оплатить посылку за другого человека;

доверить получение отправки другу.

5. Забрать и отправить посылку из почтомата станет удобнее.

6. Все посылки теперь видны на главном экране. Их можно легко сортировать на «все», «мне» и «от меня». А еще — выбирать по фильтру. Полный список полученных и отправленных посылок можно просмотреть в архиве.

7. Любимое отделение: сохраненное в профиле как любимое отделение или почтомат будут подтягиваться при оформлении переадресации, возврате, что ускорит оформление и упростит пользование услугами.

8. Упрощенное и удобное оформление возврата — можно легко вернуть товар сразу через приложение.

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9. Чаевые сотруднику Новой почты — оператору, курьеру, работнику контакт-центра.

10. Оформление заявки на компенсацию при повреждении посылки. Можно также отказаться от рассылки рекламных сообщений.

11. Появились новые возможности заграничного шопинга — например, можно заказать не только доставку товара в отделение, почтомат или прямо домой из заграничного магазина, но и заказать выкуп.

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