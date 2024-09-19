Почтовым операторам разрешат предоставлять банковские услуги — Finance.ua

Почтовым операторам разрешат предоставлять банковские услуги Сегодня 10:05 — Финтех и Карты

Почтовым операторам разрешат предоставлять банковские услуги

Национальный банк и народные депутаты разработали проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Цель документа

По словам нардепа, целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности предоставителей финансовых услуг — банков финансовой инклюзии, которые будут работать на основании ограниченной банковской лицензии.

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Он уточнил, что такие лицензии будут выдаваться с целью обеспечения доступа к финансовым услугам в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов).

Что предусматривает законопроект

Компания, которая уже широко присутствует своими отделениями по всей территории Украины (как, например, «Укрпочта», «Новая Почта», другие почтовые операторы, разветвленные небанковские финансовые учреждения и т. п. ), сможет, получив ограниченную банковскую лицензию, предоставлять банковские услуги с некоторыми ограничениями в тех местах, где нет или недостаточно банковских отделений.

Банки также смогут по желанию изменить свою банковскую лицензию на ограниченную и сосредоточиться на предоставлении таких ограниченных банковских услуг.

Согласно обновленному Меморандуму об экономической и финансовой политике с МВФ, украинское правительство обязалось подготовить законопроект о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности, направленной на быстрый доступ к финансовым услугам на базе имеющейся почтовой инфраструктуры, прежде всего в районах, испытывающих влияние войны.

Справка Finance.ua:

ранее в «Укрпочте» заявляли, что не хотят превращаться в банк, а хотят лишь получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам;



в учреждении добавили, что почтовый банк — это полноценный субъект хозяйствования со своей стратегией, процессами, балансом. И работать он будет по всем законодательным нормам и правилам регулятора;



В 2020 году Верховная Рада сделала важный шаг вперед, приняв в первом чтении законопроект, позволяющий «Укрпочте» предоставлять основные банковские услуги. В конце 2021 года Антимонопольный комитет дал этой компании «зеленый свет» на подачу документов в НБУ на приобретение небольшого «Альпари Банка». Однако на этом процесс остановился.

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