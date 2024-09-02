«Укрпочта» изменила правила оплаты за посылки — Finance.ua

«Укрпочта» изменила правила оплаты за посылки Сегодня 16:32 — Личные финансы

«Укрпочта» изменила правила оплаты за посылки

Укрпочта внесла изменения в выплате наложенных платежей за почтовые отправления. С 30 августа компания прекратила принимать для пересылки отправки с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Согласно изменениям в „Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине“, внесенных Постановлением Правления НБУ от 23 августа 2024 года № 100, запрещена выплата переводов наложенных платежей наличными физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Переводы наложенных платежей могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП», — говорится в сообщении.

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Нормативные изменения гласят, что «субъекты хозяйствования осуществляют наличные расчеты между собой и с физическими лицами через кассу как средствами, полученными как наличная выручка, так и средствами, полученными у предоставителей платежных услуг. Такие расчеты производятся также путем внесения наличных предоставителям платежных услуг для последующего перевода средств на счета субъектов хозяйствования».

Таким образом, с 30 августа 2024 года Укрпочта прекращает принимать для пересылки отправления с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Все услуги, предоставленные до этой даты, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправления.

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