В Новой почте рассказали, чем обернется для клиентов налог на мелкие посылки — Finance.ua

В Новой почте рассказали, чем обернется для клиентов налог на мелкие посылки Сегодня 19:02 — Личные финансы

В Новой почте рассказали, чем обернется для клиентов налог на мелкие посылки

Почтовый оператор Украины Новая почта сомневается в целесообразности введения налога на посылки стоимостью до 150 евро.

Компания считает, что расходы государства на таможенное оформление будут больше, чем доходы, сообщает Интерфакс-Украина

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«Государство должно задать себе вопрос, справится ли оно с таким потоком и сколько ресурсов на это понадобится. Мы убеждены, что расходы на эти ресурсы не покроются ожидаемым дополнительным доходом», — говорится в сообщении компании.

Министерство финансов рассчитывает на дополнительные поступления в размере 8 млрд грн в 2025 году, однако Новая почта считает, что государство не учитывает расширение аппарата таможни, сокращение поступлений в случае уменьшения объема отправлений, а также уменьшение валютной выручки и налогов, которые платят почтовые и транспортные компании.

Через Новую почту за первое полугодие 2024 года прошло 435 000 импортных посылок стоимостью до 150 евро, или 9% от всего импорта.

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«Только наших деклараций будет более 70 000 в месяц или 7000 в день. Притом что сейчас их мы подаем 300−400 в день, до 1000 в высокий сезон», — отметили в компании, подчеркнув, что увеличение таможенных деклараций для экспресс-перевозчиков будет означать большие сроки доставки, поскольку администрирование новых деклараций потребует дополнительного времени.

По мнению оператора, увеличение налоговой нагрузки на граждан приведет к падению трафика мелких посылок.

«В таких отправлениях чаще всего пересылается косметика, аксессуары к гаджетам, мелкая электроника. Возможность выбора товаров по привлекательным ценам у потребителей сократится. От этого бюджет не выиграет, потому что люди будут покупать меньше», — считают в Новой почте.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров предлагает снизить ценовой порог для беспошлинных посылок из-за границы — с нынешних 150 евро до 45;

налог на добавленную стоимость (НДС) в 20% придется уплатить по всем заказам в иностранных интернет-магазинах.

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НВ По материалам:

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