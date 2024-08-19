В Новой почте рассказали, чем обернется для клиентов налог на мелкие посылки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Новой почте рассказали, чем обернется для клиентов налог на мелкие посылки

Личные финансы
144
В Новой почте рассказали, чем обернется для клиентов налог на мелкие посылки
В Новой почте рассказали, чем обернется для клиентов налог на мелкие посылки
Почтовый оператор Украины Новая почта сомневается в целесообразности введения налога на посылки стоимостью до 150 евро.
Компания считает, что расходы государства на таможенное оформление будут больше, чем доходы, сообщает Интерфакс-Украина.
Читайте также
«Государство должно задать себе вопрос, справится ли оно с таким потоком и сколько ресурсов на это понадобится. Мы убеждены, что расходы на эти ресурсы не покроются ожидаемым дополнительным доходом», — говорится в сообщении компании.
Министерство финансов рассчитывает на дополнительные поступления в размере 8 млрд грн в 2025 году, однако Новая почта считает, что государство не учитывает расширение аппарата таможни, сокращение поступлений в случае уменьшения объема отправлений, а также уменьшение валютной выручки и налогов, которые платят почтовые и транспортные компании.
Через Новую почту за первое полугодие 2024 года прошло 435 000 импортных посылок стоимостью до 150 евро, или 9% от всего импорта.
Читайте также
«Только наших деклараций будет более 70 000 в месяц или 7000 в день. Притом что сейчас их мы подаем 300−400 в день, до 1000 в высокий сезон», — отметили в компании, подчеркнув, что увеличение таможенных деклараций для экспресс-перевозчиков будет означать большие сроки доставки, поскольку администрирование новых деклараций потребует дополнительного времени.
Место для вашей рекламы
По мнению оператора, увеличение налоговой нагрузки на граждан приведет к падению трафика мелких посылок.
«В таких отправлениях чаще всего пересылается косметика, аксессуары к гаджетам, мелкая электроника. Возможность выбора товаров по привлекательным ценам у потребителей сократится. От этого бюджет не выиграет, потому что люди будут покупать меньше», — считают в Новой почте.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров предлагает снизить ценовой порог для беспошлинных посылок из-за границы — с нынешних 150 евро до 45;
  • налог на добавленную стоимость (НДС) в 20% придется уплатить по всем заказам в иностранных интернет-магазинах.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.