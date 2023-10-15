Как получить компенсацию за утерянную на почте посылку: регулятор дал разъяснения — Finance.ua

Как получить компенсацию за утерянную на почте посылку: регулятор дал разъяснения Сегодня 14:12 — Личные финансы

Как получить компенсацию за утерянную на почте посылку: регулятор дал разъяснения

Украинцам объяснили, какие у них есть основные права и алгоритмы действий на случай потери отправления или задержек в доставке.

Как сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК), если пользователь хочет быть уверен, что в случае потери отправления он получит компенсацию на определенную им сумму, то необходимо указать объявленную ценность пересылки, и тогда 1% от объявленной ценности отправления прибавляется к базовому тарифу.

«Например, по тарифу „Укрпочта стандарт“ из Киева во Львов отправить почтовую отправку массой до 250 г и объявленной ценностью 500 гривен будет стоить: 42+5=47 грн. В случае потери такого отправления оператор должен возместить ущерб в размере суммы объявленной ценности почтового отправления, стоимость услуги почтовой связи и штраф в размере 50% стоимости услуги», — говорится в сообщении.

То есть в случае если ваше регистрируемое почтовое отправление во Львов с объявленной ценностью 500 грн не доехало до адресата во Львове, вы вправе потребовать от оператора 578,75 гривен. Из них 500 грн. за ценность почтовой отправки + 52,5 грн. за вес и страхование + 26,25 грн., что составляет 50% штрафа.

В НКЭК также отметили, что другие почтовые операторы вообще не предлагают клиентам тарифы без страхования. В случае потери или повреждения посылки клиент получает компенсацию по размеру объявленной стоимости — именно от нее будет начисляться стоимость страхования и будет зависеть конечная цена доставки. У некоторых операторов стоимость страхования посылок уже включена в цену доставки. На более дорогие посылки страхования обойдется еще в 0,5% от объявленной стоимости.

«Независимо от того, какого почтового оператора или какой тариф вы избрали, важно честно указывать объявленную ценность почтового отправления, потому что именно эту сумму вы сможете получить в случае потери или повреждения отправлений. А также ответственно выбирать оператора почтовой связи и предлагаемые ими тарифы на услуги почтового связи, учитывая все риски и компенсационные механизмы», — добавили в НКЭК.

УНІАН По материалам:

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