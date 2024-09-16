Компания «Новой почты» начала торговлю горючим — Finance.ua

Компания «Новой почты» начала торговлю горючим Сегодня 20:21 — Энергетика

Компания «Новой почты» начала торговлю горючим

Компания «Нова Энерджи», входящая в группу NOVA (Новая почта), начала мелкооптовые продажи дизельного горючего на открытом рынке.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Первыми покупателями стали украинские сельскохозяйственные предприятия. Ранее компания обеспечивала потребности в топливе «Новой почты»: поставляла дизель для заправки автомобилей и генераторов.

«Новая почта» начала закупать горючее для собственных нужд летом 2022 года после ударов рф по нефтехранилищам из-за дефицита топлива.

Компания «Нова Энерджи» получила лицензии, закупила бензовозы и заключила контракты с ключевыми поставщиками, в том числе Orlen, Hellenic, «Укрнафта» и Vitol.

В 2022—2023 годах компания «Нова Энерджи» инвестировала 3 млн долларов в развитие. В скором времени она планирует удвоить количество бензовозов и до конца года увеличить продажи до 1,5 миллиона литров топлива ежемесячно.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.