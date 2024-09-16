Компания «Новой почты» начала торговлю горючим — Finance.ua

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Компания «Новой почты» начала торговлю горючим

Энергетика
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Компания «Новой почты» начала торговлю горючим
Компания «Новой почты» начала торговлю горючим
Компания «Нова Энерджи», входящая в группу NOVA (Новая почта), начала мелкооптовые продажи дизельного горючего на открытом рынке.
Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.
Первыми покупателями стали украинские сельскохозяйственные предприятия. Ранее компания обеспечивала потребности в топливе «Новой почты»: поставляла дизель для заправки автомобилей и генераторов.
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Компания «Нова Энерджи» получила лицензии, закупила бензовозы и заключила контракты с ключевыми поставщиками, в том числе Orlen, Hellenic, «Укрнафта» и Vitol.
В 2022—2023 годах компания «Нова Энерджи» инвестировала 3 млн долларов в развитие. В скором времени она планирует удвоить количество бензовозов и до конца года увеличить продажи до 1,5 миллиона литров топлива ежемесячно.
По материалам:
Економічна Правда
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