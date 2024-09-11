Топлива на рынке сейчас гораздо больше, чем потребуется при блэкаутах — эксперт Сегодня 19:44 — Энергетика

Топлива на рынке сейчас гораздо больше, чем потребуется при блэкаутах — эксперт

Благодаря налаживанию поставок, профицит горючего на украинском рынке составляет не менее 15%.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн, сообщает корреспондент Укринформа.

«В течение последнего года профицит горючего на рынке составляет минимум 15%. А некоторые трейдеры считают, что 20−30%. То есть у нас горючего намного больше, чем нам его потребуется при, скажем, самых страшных блэкаутах», — сказал Куюн.

По его словам, благодаря налаженной логистике трейдеры могут привезти горючего в 1,5 раза больше. Основными направлениями поставки топлива являются Румыния и Польша, однако география производителей горючего широкая за счет доступа к портам в этих двух странах. В частности, в Украину завозится горючее, произведенное в США, Кувейте, Индии.

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Куюн также отметил, что благодаря благоприятной ситуации на мировых рынках нефти можно ожидать даже снижения цен на бензин и дизель в краткосрочной перспективе. Сжиженный газ подорожал до 30 грн/л в среднем.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе цена топлива будет больше зависеть от мировых цен и валютного курса.

Как сообщалось, в начале сентября вступил в действие закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по имплементации положений актов права Европейского Союза относительно акцизного налога.

Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Переходный этап начался со 2 сентября 2024 года. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.

Укрінформ По материалам:

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