На рынке ожидают, что повышение акцизов на топливо даст бюджету ₴2,8 миллиарда ежемесячно — Finance.ua

На рынке ожидают, что повышение акцизов на топливо даст бюджету ₴2,8 миллиарда ежемесячно Сегодня 16:15 — Казна и Политика

На рынке ожидают, что повышение акцизов на топливо даст бюджету ₴2,8 миллиарда ежемесячно

Повышение акцизов на горючее с сентября позволит уже в этом году дополнительно привлечь в бюджет 2,8 млрд грн ежемесячно.

Об этом в комментарии Укринформу заявил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.

«Уже с сентября бюджет получит 2,8 млрд грн в месяц», — сказал эксперт.

Он отметил, что в результате повышения акцизов не с июля, как планировалось сначала, бюджет за два месяца потерял 5,5 млрд грн поступлений.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.

Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Переходный этап должен начаться с 1 сентября 2024 г. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.

Укрінформ По материалам:

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