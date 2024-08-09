Как изменят цены новые акцизы на горючее — Finance.ua

Как изменят цены новые акцизы на горючее Сегодня 19:00 — Энергетика

Как изменят цены новые акцизы на горючее

В июле парламент принял закон, в котором прописал существенное увеличение акцизов на горючее.

Речь идет о повышении ставок акцизного сбора на бензин, дизель и газ до минимальных в ЕС. Как уточнялось в пояснительной записке к законопроекту, этот шаг подгоняет украинское законодательство к европейским нормам в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Акциз на бензин в Украине составляет 213,5 евро за тысячу литров, на дизель — 139,5 евро, на газ — 52 евро.

Согласно новому закону эти ставки будут повышаться до европейских в пять этапов в течение четырех лет.

Первый этап стартует уже с 1 сентября этого года. С этой даты акциз на бензин повысится до 242,6 гривны на литр, на дизель — до 177,6 евро, на газ — до 148 евро.

К 2028 году (то есть на этапе финального повышения) ставки вырастут до 359 евро на тысячу литров бензина, 330 евро — дизеля, 250 — сжиженного газа.

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Как отразится на ценниках АЗС первый этап повышения акцизов?

По подсчетам авторов законопроекта, бензин подорожает на 1,5 гривны, дизель — на 1,95 гривны, автогаз — на 5,8 гривны.

Сергей Куюн говорит, что бензин и дизель увеличатся в цене на 1,5−2 гривны, газ — на 5 гривен. Но, по его словам, это еще не окончательная калькуляция, поскольку многое зависит от котировок на нефть и нефтепродукты. Если они будут снижаться, то подорожание горючего на украинских заправках может оказаться менее заметным.

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Геннадий Рябцев считает, что бензин и дизель могут взлететь в цене на 2−2,5 гривен, а газ — на 6 гривен за литр. Но не с 1 сентября, а примерно со второй половины месяца, поскольку к этому времени сети будут продавать запасы, завезенные по старым ставкам акцизного сбора.

Корректировки за счет колебаний нефтяных котировок и курса доллара он также не исключает. «Но в ближайшее время по нефти вряд ли будут существенные изменения. А вот если вырастет курс доллара , то каждая дополнительная гривна на курсе — это плюс 60−70 копеек на литре горючего», — объяснил он.

По словам Рябцева, дополнительные 6 гривен за литр на газ фактически убьют этот вид автомобильного горючего. «Ездить на нем станет невыгодно, поэтому большинство водителей вернутся к использованию бензина», — считает он.

Еще одним следствием введения новых акцизов, по словам Рябцева, станет повышение цен на все.

Логистика занимает до 15% в себестоимости большинства товаров. Хотя горючее, за исключением газа, подорожает в пределах 3%, не исключено, что сам факт пересмотра акцизов производители и продавцы будут пытаться использовать в качестве аргумента для повышения цен на свою продукцию", — считает Рябцев.

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