Подержанные электромобили дешевеют значительно быстрее бензиновых — Finance.ua

Подержанные электромобили дешевеют значительно быстрее бензиновых Сегодня 22:18 — Технологии&Авто

Подержанные электромобили дешевеют значительно быстрее бензиновых

Деградация аккумуляторов — одна из причин быстрого удешевления электромобилей. Со временем разрыв в цене между бензиновым и электрическим автомобилем растет, что делает эксплуатацию электричек менее привлекательной.

В прошлом году цены на подержанные электромобили были в среднем на 25% выше. Сейчас они упали на 8%.

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В США средняя цена сделки на б/у автомобиль остается значительно выше, чем до паники вокруг коронавируса, но не все транспортные средства сохраняют свою стоимость. Согласно новому исследованию iSeeCars, увеличивается разрыв между автомобилями, работающими на традиционном топливе, и подержанными электромобилями.

В мае разница в средней цене между подержанными электромобилями и автомобилями на бензине возросла до наибольшего разрыва, составившего 8,5 процента — 2657 долларов США. Средняя цена подержанного электромобиля в прошлом месяце составила 28 767 долларов США, а средняя цена автомобиля на бензине — 31 424 доллара США.



Это значительное падение по сравнению с прошлым годом, когда в июне 2023 года значения подержанных электромобилей были на 25 процентов выше или в среднем на 8000 долларов больше, чем у аналогов с бензиновыми двигателями.

Средний EV стоил 40 783 доллара, а автомобили на бензине — 33 469 долларов.

Согласно данным iSeeCars, цены на электромобили постоянно снижались к средине прошлого года, стабилизировавшись в последние несколько месяцев 2023 года, а затем снова ускорились в феврале.

Среднюю цену подержанного бензинового автомобиля не постигла такая участь. Они держались на уровне около 31 000 долларов в течение примерно года, изменившись не более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, и фактически выросли примерно на 375 долларов с февраля по май 2024 года.

Эта тенденция проявляется в разнице в цене между Tesla Model 3 и BMW 3 Series. В июне прошлого года подержанная модель 3 стоила на 2 635 долларов больше, чем подержанная 3-я серия. Спустя одиннадцать месяцев цена на Tesla стала на 4806 долларов ниже, чем на BMW. В исследовании также отмечено, что электромобили являются первой семеркой подержанных автомобилей, цены на которые больше всего упали за последний год.

Вокруг электрических транспортных средств сейчас много угроз. Продажи замедляются, цены падают, а конкуренция продолжает обостряться по всему миру, поскольку автопроизводители пытаются превратить технологию в прибыльные продукты, которые нужны людям.

Низкая стоимость перепродажи может помешать принятию электромобилей, поскольку потребители продолжают смотреть, соответствуют ли эти автомобили их стилю жизни. Автомобиль часто является второй по величине покупкой человека в жизни после недвижимости. Большинство не желает рисковать с покупкой EV, который может быть нецелесообразным.

Исследование iSeeCars проанализировало более 2,2 миллиона подержанных автомобилей в возрасте от одного до пяти лет, проданных в мае 2023 и мае 2024 года.

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Телеканал 24 По материалам:

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