ТОП-15 самых популярных электрических кроссоверов в Украине (инфографика) — Finance.ua

ТОП-15 самых популярных электрических кроссоверов в Украине (инфографика) Сегодня 21:07 — Технологии&Авто

Сегмент кроссоверов — самый массовый на вторичном рынке, и также самый большой среди электромобилей. Как сообщает Auto. Ria, украинские автомобилисты все чаще и чаще предпочитают легковушки группы SUV. Аналитики подсчитали , сколько электрических моделей кроссоверов приобрели украинцы в прошлом месяце.

В мае было куплено 6,7 тыс. электромобилей, из этого числа 2,4 тыс. (или 36%) — электрокроссоверы.

Среди производителей которых лидирует Tesla с весомой долей 27,3%, далее, с двойным отрывом следует Volkswagen (13,3%). В тройку лидеров также вошел Hyundai (11,7%). Приведенные на слайде 15 марок практически покрывают весь рынок — 96,3%. За его пределами остается несколько малоизвестных изготовителей.

Что касается самых популярных моделей, то первенство здесь досталось американскому продукту — Tesla Model Y. Второе место у Hyundai Kona, который покупатели ценят за хорошее оснащение и наличие «дальнобойных» версий с аккумулятором емкостью 64 кВт-ч. Третий в этом списке — Volkswagen ID.4, в основном в версии Crozz.

15 самых популярных электрических кроссоверов

и средние цены на них

Tesla Model Y

Средняя цена — $35 000

Hyundai Kona

$18 600

Volkswagen ID.4

$27 900

Jaguar I-Pace

$30 500

Audi e-tron

$40 900

KIA Niro

$19 800

Tesla Model X

$38 000

KIA Soul

$10 000

Honda M-NV

$19 300

Volkswagen ID.6

$33 000

Audi e-tron Sportback

$47 100

Ниссан Ария

$29 100

BMW iX

$66 000

Форд Mustang Mach-E

$38 000

Mercedes-Benz EQC

$47 300



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