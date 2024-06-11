ТОП-15 самых популярных электрических кроссоверов в Украине (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-15 самых популярных электрических кроссоверов в Украине (инфографика)

Технологии&Авто
1
Сегмент кроссоверов — самый массовый на вторичном рынке, и также самый большой среди электромобилей. Как сообщает Auto. Ria, украинские автомобилисты все чаще и чаще предпочитают легковушки группы SUV. Аналитики подсчитали, сколько электрических моделей кроссоверов приобрели украинцы в прошлом месяце.
В мае было куплено 6,7 тыс. электромобилей, из этого числа 2,4 тыс. (или 36%) — электрокроссоверы.

Читайте также: Машина в кредит в 2024 году: как все оформить

Среди производителей которых лидирует Tesla с весомой долей 27,3%, далее, с двойным отрывом следует Volkswagen (13,3%). В тройку лидеров также вошел Hyundai (11,7%). Приведенные на слайде 15 марок практически покрывают весь рынок — 96,3%. За его пределами остается несколько малоизвестных изготовителей.
ТОП-15 самых популярных электрических кроссоверов в Украине (инфографика)
Что касается самых популярных моделей, то первенство здесь досталось американскому продукту — Tesla Model Y. Второе место у Hyundai Kona, который покупатели ценят за хорошее оснащение и наличие «дальнобойных» версий с аккумулятором емкостью 64 кВт-ч. Третий в этом списке — Volkswagen ID.4, в основном в версии Crozz.

15 самых популярных электрических кроссоверов

и средние цены на них
  1. Tesla Model Y
    Средняя цена — $35 000
  2. Hyundai Kona
    $18 600
  3. Volkswagen ID.4
    $27 900
  4. Jaguar I-Pace
    $30 500
  5. Audi e-tron
    $40 900
  6. KIA Niro
    $19 800
  7. Tesla Model X
    $38 000
  8. KIA Soul
    $10 000
  9. Honda M-NV
    $19 300
  10. Volkswagen ID.6
    $33 000
  11. Audi e-tron Sportback
    $47 100
  12. Ниссан Ария
    $29 100
  13. BMW iX
    $66 000
  14. Форд Mustang Mach-E
    $38 000
  15. Mercedes-Benz EQC
    $47 300
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.