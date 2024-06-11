ТОП-15 самых популярных электрических кроссоверов в Украине (инфографика) — Finance.ua

ТОП-15 самых популярных электрических кроссоверов в Украине (инфографика)
Сегмент кроссоверов — самый массовый на вторичном рынке, и также самый большой среди электромобилей. Как сообщает Auto. Ria, украинские автомобилисты все чаще и чаще предпочитают легковушки группы SUV. Аналитики подсчитали, сколько электрических моделей кроссоверов приобрели украинцы в прошлом месяце.
В мае было куплено 6,7 тыс. электромобилей, из этого числа 2,4 тыс. (или 36%) — электрокроссоверы.
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Среди производителей которых лидирует Tesla с весомой долей 27,3%, далее, с двойным отрывом следует Volkswagen (13,3%). В тройку лидеров также вошел Hyundai (11,7%). Приведенные на слайде 15 марок практически покрывают весь рынок — 96,3%. За его пределами остается несколько малоизвестных изготовителей.
Что касается самых популярных моделей, то первенство здесь досталось американскому продукту — Tesla Model Y. Второе место у Hyundai Kona, который покупатели ценят за хорошее оснащение и наличие «дальнобойных» версий с аккумулятором емкостью 64 кВт-ч. Третий в этом списке — Volkswagen ID.4, в основном в версии Crozz.
15 самых популярных электрических кроссоверов
и средние цены на них
- Tesla Model Y
Средняя цена — $35 000
- Hyundai Kona
$18 600
- Volkswagen ID.4
$27 900
- Jaguar I-Pace
$30 500
- Audi e-tron
$40 900
- KIA Niro
$19 800
- Tesla Model X
$38 000
- KIA Soul
$10 000
- Honda M-NV
$19 300
- Volkswagen ID.6
$33 000
- Audi e-tron Sportback
$47 100
- Ниссан Ария
$29 100
- BMW iX
$66 000
- Форд Mustang Mach-E
$38 000
- Mercedes-Benz EQC
$47 300
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