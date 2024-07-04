Определены дата и размер повышения акциза на бензин, дизель и автогаз — Finance.ua

Определены дата и размер повышения акциза на бензин, дизель и автогаз Сегодня 17:02

Определены дата и размер повышения акциза на бензин, дизель и автогаз

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал проект изменений в Налоговый кодекс по повышению акцизов на топливо ко второму чтению.

Об этом сообщает член комитета Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, планируется, что законопроект № 11 256−2 вступит в силу с 1 сентября 2024 года, хотя ранее планировалось, что акцизы повысят с 1 июля.

«По факту оставили версию, которая была у правительства к первому чтению. Так, вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028-го не 277 евро, а 250 евро)», — написал он.

В частности, с 1 июля ставки на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро.

Проектом установлен график ежегодного увеличения таковых (на протяжении четырех лет).

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды горючего предложено установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

Подробно о повышении акцизов на горючее и табак Finance.ua рассказывал в статье по ссылке ниже:

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